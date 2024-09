Die Sims 5: Keine Titel-Pläne jenseits von Die Sims 4

Autor:, in / Die Sims 5

Im Rahmen eines Investorentags zeichnete EA ein klareres Bild von der Richtung, die das Unternehmen künftig mit dem Die Sims-Franchise einschlägt. In der Vergangenheit, so erklärte Kate Gorman, Vice President und General Manager für das Die Sims-Franchise bei EA, gegenüber Variety, hätte es Sims 1, Sims 2, Sims 3 und Sims 4 gegeben. Diese seien stets als Ersatz für den vergangenen Teil betrachtet worden.

„Woran wir mit unserer Community wirklich arbeiten, ist eine neue Ära für Die Sims. Wir arbeiten nicht an Ersatz für die vergangenen Projekte, wir fügen nur noch zu unserem Universum hinzu. Auf diese Weise werdet ihr feststellen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, Die Sims auf verschiedenen Plattformen, auf verschiedene Weisen und medienübergreifend und auf viele weitere Arten zu erleben.“

Unterstützung für Die Sims 4 gebe es daher mehr denn je und man spiele weiterhin Erweiterungen, Updates und Fixes aus. Doch in Zukunft werde es auf andere Weise weitergehen. Gorman erklärte, dass man Spielstände und Fortschritte nicht mehr überschreiben werde, man aber dennoch eine HD-Simulations-Erfahrung und all das, was die Leute von Die Sims 5 erwarten würden, ins Spiel einbringe.

Die Zukunft stelle man sich so vor, dass die Community die Familien und Generationen erhalten wolle.

„Diese Kreationen sind euer Fortschritt, euer Schaffen. Wir wollen euren Fortschritt nicht auf Null zurücksetzen.“

In diese Zukunftspläne fügt sich auch die baldige Veröffentlichung der Die Sims 4 Creator Kits ein. Auf diese Weise werden erstmals gesamte Kollektionen, die von Spielern im Spiel erschaffen wurden, offiziell durch EA veröffentlicht und somit allen Spielern zugänglich gemacht.