Die Sims 5: Studio versichert unveränderte Ausrichtung der Spielreihe trotz Übernahme

Zum Start ins Jahr 2026 richtet EA eine klare Botschaft an seine Community: Die Werte von Die Sims bleiben unverändert.

Die Aussage folgt auf die Zustimmung der Aktionäre zur geplanten Übernahme des Unternehmens im Wert von 55 Milliarden Dollar durch Saudi‑Arabien und mehrere Private‑Equity‑Firmen. Sollte die US‑Regierung ebenfalls grünes Licht geben, wäre es der größte Firmenkauf der Wirtschaftsgeschichte.

Mit der Bekanntmachung der Übernahme zogen sich einige bekannte Die‑Sims‑Creator aus dem EA Creator Network zurück. Sie begründeten diesen Schritt damit, dass die inklusive Ausrichtung der Community nicht mit den Werten der Käufer harmonieren würde. Die Diskussionen rund um die Zukunft des Franchise gewannen dadurch zusätzlich an Dynamik.

Das Sims‑Team reagierte mit einem ausführlichen Blogeintrag und betonte, dass die kreative Kontrolle weiterhin in den Händen des bestehenden Entwicklerteams liege. Die Grundpfeiler des Spiels – Vielfalt, Ausdruck, Kreativität und Community – seien unverändert und würden auch künftig jede Entscheidung prägen.

Die Sims wurde dabei erneut als lebendige Plattform beschrieben, die von den unterschiedlichsten Identitäten und Geschichten getragen wird.

Im selben Zuge gab das Team einen Ausblick auf die kommenden Jahre. Geplant ist ein erweitertes Ökosystem aus neuen Sims‑Erfahrungen für PC, Konsole und Mobile.

Singleplayer‑Life‑Simulationen sollen dabei weiterhin eine zentrale Rolle spielen und dauerhaft Teil der Reihe bleiben. Die Sims wird laut Electronic Arts auch künftig auf diese Kernidee setzen und seine Welt Schritt für Schritt ausbauen.