Diesel Legacy: The Brazen Age: Demo für Konsolen verfügbar, Magier Adrik vorgestellt

Für Diesel Legacy: The Brazen Age ist auf Konsolen jetzt eine Demo erhältlich, dazu wurde der Magier Adrik vorgestellt.

Maximum Entertainment gibt bekannt, dass das Koop-Kampfspiel Diesel Legacy: The Brazen Age jetzt als kostenlose Demo für Konsolen erhältlich ist.

Diesel Legacy, das im vergangenen Dezember für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht wurde, ist ein neuer Ansatz für Kampfspiele, der von erfahrenen FGC-Experten von Grund auf neu entwickelt wurde.

Das Spiel verfügt über ein einzigartiges 3-Lane-System in einer wunderschönen Dieselpunk-Welt, in der die Spieler in rasanten 2v2-Matches herausgefordert werden.

Darüber hinaus wurde heute ein brandneuer Trailer veröffentlicht, der den rätselhaften Magier Adrik zeigt, einen Schlüsselcharakter im Roster von Diesel Legacy.

Bekannt für seine geheimnisvollen Kräfte und seinen unberechenbaren Kampfstil, ist Adrik eine aufregende Ergänzung der vielfältigen Kämpferriege des Spiels.

Schaut euch den Adrik-Hype-Trailer an:

Diesel Legacy: The Brazen Age stellt die klassische Kampfspielformel auf den Kopf, indem es lokale 2v2-Kämpfe und Online-Koop-Kämpfe in den Mittelpunkt der Arena stellt.

Das Spiel bietet verschiedene spielbare Charaktere, mehrere abwechslungsreiche Stages und einen Story-Modus, der jedem Team mehrere Angriffsmöglichkeiten bietet.

Dank des RealMatch-Rollback-Netcodes sind die Kämpfe praktisch verzögerungsfrei, sodass sich jeder Schlag in jedem Online-Match nahtlos anfühlt. Diesel Legacy: The Brazen Age bietet außerdem einen umfassenden Trainingsmodus, in dem die Spieler ihre Fähigkeiten gegen KI-Gegner verfeinern können.