Digimon Story: Time Stranger: 60-fps-Modus für Xbox und PlayStation

Bandai Namco hatte jüngst mit einem neuen Teaser‑Trailer den dritten Season‑Pass‑Inhalt für Digimon Story Time Stranger offiziell vorgestellt. Das Additional Digimon & Episode Pack 3: Anti ParadoX erscheint im März 2026 und erweitert das Spiel um neue Mega‑Digivolution‑Routen sowie eine zusätzliche Episode, die sich um eine rätselhafte Aktivierung des X‑Programms dreht. Mehr darüber könnt ihr hier nachlesen.

Interessant ist jedoch, dass dies offenbar nicht die einzige Neuerung bleibt. Der offizielle X‑Account der Digimon‑Spiele verriet bereits vor einigen Tagen, dass die Quality‑ und Performance‑Modi, die mit der Nintendo Switch 2‑Version eingeführt wurden, auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X implementiert werden. Details stehen noch aus, doch die Ankündigung deutet auf ein technisches Upgrade hin, das die Konsolenversionen näher an die Switch‑2‑Fassung heranführt.

Wann genau die neuen Grafikmodi erscheinen und welche Einstellungen sie bieten, will Bandai Namco später bekanntgeben. Klar ist aber schon jetzt: Neben neuen Digimon und Story‑Inhalten dürfen sich Fans auch auf technische Verbesserungen freuen.