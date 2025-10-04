Digimon Story: Time Stranger: Ab sofort für Xbox, PlayStation und PC erhältlich

Digimon Story: Time Stranger, das neue Digimon-RPG von Publisher Bandai Namco Entertainment Europe und Entwickler Media.Vision Inc., ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich.

Nach über zehn Jahren kehrt mit Digimon Story: Time Stranger die Digimon Story-Reihe zurück. Der neuste und bislang umfangreichste Teil verspricht sowohl Neueinsteigern als auch langjährigen Fans ein tiefgründiges Rollenspiel, das auch ohne jegliches Vorwissen problemlos spielbar ist.

Die packende Geschichte und Kulisse, einprägsamen Charaktere inklusive der über 450 Digimon mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten, die es zu entdecken gilt, das überarbeitete Kampfsystem und mehr machen Digimon Story: Time Stranger zur nächsten Evolution der belieben Serie und besonders interessant für Rollenspiel-Fans.

In Digimon Story: Time Stranger werden Spielende zu Agenten von ADAMAS und bekommen den Auftrag, den Ursprung des Phänomens zu untersuchen, durch das sowohl die menschliche Welt als auch die digitale Welt: Iliad kurz vor dem Ruin stehen.

Um den Kollaps zu verhindern, müssen Spielende Digimon sammeln und mit ihnen zusammenarbeiten, die Bindung zu ihnen stärken und ihre Fähigkeiten verbessern. Dazu reisen sie zwischen den beiden Welten und sogar durch die Zeit. In den strategischen, rundenbasierten Kämpfen müssen sich Spielende einer Vielzahl an Gegnern stellen, darunter die Digimon, die sie sammeln wollen, sowie massive Bosse, die es zu überwinden gilt.

Digimon Story: Time Stranger ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich.