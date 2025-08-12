Digimon Story: Time Stranger: Aufbruch in die digitale Welt Iliad

Digimon Story: Time Stranger ist ein kommendes Rollenspiel mit Monsterzähmungselementen, das euch in die neu gestaltete digitale Welt Iliad entführt.

Ihr übernehmt die Rolle eines Agenten der Organisation ADAMAS, der inmitten einer mysteriösen Krise zwischen der realen Welt und der digitalen Dimension agiert.

Die Geschichte beginnt in Tokio, wo ihr einem Digimon begegnet und in ein rätselhaftes Ereignis verwickelt werdet, das die Welt ins Chaos stürzt.

Die digitale Welt Iliad wird von den Olympos XII regiert – zwölf mächtige Digimon, die als Schutzpatronen fungieren. Zu den zentralen Schauplätzen zählen unter anderem Central Town mit dem imposanten Central Tower, der Gear Forest, die industrielle Factorial Area und die geheimnisvolle Abyss Area. Jede Region bietet euch einzigartige Begegnungen, Aufgaben und Herausforderungen.

Im Spiel könnt ihr euch auf über 450 Digimon freuen, die ihr sammeln, trainieren und in strategischen, rundenbasierten Kämpfen einsetzen könnt. Dabei spielt die Bindung zwischen euch und euren Digimon eine zentrale Rolle. Die Fortbewegung erfolgt auf vielfältige Weise: Ihr reitet auf dem Rücken, der Schulter, im Cockpit oder auf den Rädern eures Digimon, während ihr durch die weitläufigen Gebiete der Iliad reist.

Digimon Story: Time Stranger erscheint am 3. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Neben der Standardversion wird auch eine Digital Ultimate Edition angeboten, die zusätzliche Episoden, Digimon, Kostüme und ein exklusives Artbook enthält.