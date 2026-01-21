Digimon Story: Time Stranger: Bancho‑Power kehrt zurück – DLC Pack 2 erscheint heute

Bandai Namco legt nach: Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU‑RAN erscheint bereits heute für Digimon Story Time Stranger und bringt eine neue Ladung Bancho‑Action ins Spiel.

Der frische Release-Date-Trailer zeigt, wie sich die Bancho‑Digimon über Zeitlinien und Parallelwelten hinweg die Fäuste um die Ohren hauen – ganz im Stil der Reihe.