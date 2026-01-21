Digimon Story: Time Stranger: Bancho‑Power kehrt zurück – DLC Pack 2 erscheint heute

Bandai Namco legt nach: Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU‑RAN erscheint bereits heute für Digimon Story Time Stranger und bringt eine neue Ladung Bancho‑Action ins Spiel.
Der frische Release-Date-Trailer zeigt, wie sich die Bancho‑Digimon über Zeitlinien und Parallelwelten hinweg die Fäuste um die Ohren hauen – ganz im Stil der Reihe.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es kommt noch ein drittes DLC in einigen Monaten und dann sollte eine Komplettedition verfügbar sein, die werde ich mir bei Gelegenheit holen.
Ich habe es mir auf steam geholt und noch nie gespielt. :S