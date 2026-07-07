Digimon Story: Time Stranger: Besonders coole Digimon im Trailer vorgestellt

Mit einem neuen Trailer rückt Digimon Story Time Stranger einige der spektakulärsten Digimon des Spiels in den Mittelpunkt. Das Video zeigt zahlreiche Kämpfer, die mit Schwertern, Fäusten, Lasern und riesigen Waffen antreten und einen Vorgeschmack auf die rundenbasierten Gefechte geben.

Das Rollenspiel verbindet klassische Monsterzähmung mit einer umfangreichen Geschichte über die Verbindung zwischen Menschen und Digimon. Die Handlung beginnt in Tokio, wo ein Agent einer Geheimorganisation kurz vor einer verheerenden Explosion auf eine mysteriöse Kreatur trifft und anschließend acht Jahre in die Vergangenheit versetzt wird. Von dort aus gilt es, das Geheimnis des drohenden Weltuntergangs zu lüften.

Spieler reisen dabei zwischen der realen und der digitalen Welt Iliad, erkunden weitläufige Gebiete und stellen sich zahlreichen Aufgaben. Das Kampfsystem setzt auf strategische, rundenbasierte Gefechte, während mehr als 450 Digimon gesammelt, trainiert und individuell entwickelt werden können.

Digimon Story Time Stranger erschien am 3. Oktober 2025. Entwickelt wird das RPG von Media.Vision, während Bandai Namco Entertainment als Publisher fungiert.