Digimon Story: Time Stranger: Demo-Termin verkündet

Noch diese Woche wird die Demo zu Digimon Story: Time Stranger für Xbox, PlayStation und PC veröffentlicht.

Es gibt jetzt einen genauen Termin für die Demo von Digimon Story: Time Stranger. Publisher Bandai Namco wird die Demo am 11. September, also schon am morgigen Donnerstag für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC direkt um Mitternacht veröffentlichen.

Der Publisher bestätigte dazu, dass ihr den in der Demo erreichten Fortschritt bei Release der Vollversion einfach übernehmen und somit weiterspielen könnt.

Digimon Story: Time Stranger wird ab dem 3. Oktober 2025 für die angegebenen Plattformen erhältlich sein.