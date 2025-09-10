Digimon Story: Time Stranger: Demo-Termin verkündet

Es gibt jetzt einen genauen Termin für die Demo von Digimon Story: Time Stranger. Publisher Bandai Namco wird die Demo am 11. September, also schon am morgigen Donnerstag für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC direkt um Mitternacht veröffentlichen.
Der Publisher bestätigte dazu, dass ihr den in der Demo erreichten Fortschritt bei Release der Vollversion einfach übernehmen und somit weiterspielen könnt.
Digimon Story: Time Stranger wird ab dem 3. Oktober 2025 für die angegebenen Plattformen erhältlich sein.
9 Kommentare
Danke für die Info. 👍🏻 Dann werde ich mir die Demo morgen mal herunterladen. 🙂✌🏻
Ne Demo tut dem Spiel gut.
Bisher waren die Digimon Spiele eher solala.
Da kann man mal reinschauen.
Ich schau auch mal rein hab nie nen Digimon gespielt, scheint ja ne relativ große Fanbase zu haben.
Geht dieses mal, wie schon in den Neunzigern an mir vorbei 😅✌🏻 danke für die Info
Kommt schon morgen, werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen 👍.
Uh cool, wird ausprobiert, bin schon sehr gespannt, wie es sich spielen wird.
Werde die Demo auslassen
Macht den Monat gefühlt nur länger xD
Demo nehm ich mit 😄
Werde mir die Demo mal anschauen Morgen