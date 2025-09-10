Digimon Story: Time Stranger: Demo-Termin verkündet

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Noch diese Woche wird die Demo zu Digimon Story: Time Stranger für Xbox, PlayStation und PC veröffentlicht.

Es gibt jetzt einen genauen Termin für die Demo von Digimon Story: Time Stranger. Publisher Bandai Namco wird die Demo am 11. September, also schon am morgigen Donnerstag für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC direkt um Mitternacht veröffentlichen.

Der Publisher bestätigte dazu, dass ihr den in der Demo erreichten Fortschritt bei Release der Vollversion einfach übernehmen und somit weiterspielen könnt.

Digimon Story: Time Stranger wird ab dem 3. Oktober 2025 für die angegebenen Plattformen erhältlich sein.

  1. Vayne1986 13740 XP Leetspeak | 10.09.2025 - 14:02 Uhr

    Danke für die Info. 👍🏻 Dann werde ich mir die Demo morgen mal herunterladen. 🙂✌🏻

  2. Drakeline6 168215 XP First Star Onyx | 10.09.2025 - 14:07 Uhr

    Ne Demo tut dem Spiel gut.
    Bisher waren die Digimon Spiele eher solala.
    Da kann man mal reinschauen.

  3. Teddofryo 50535 XP Nachwuchsadmin 5+ | 10.09.2025 - 14:08 Uhr

    Ich schau auch mal rein hab nie nen Digimon gespielt, scheint ja ne relativ große Fanbase zu haben.

  4. Rotten 69585 XP Romper Domper Stomper | 10.09.2025 - 14:10 Uhr

    Geht dieses mal, wie schon in den Neunzigern an mir vorbei 😅✌🏻 danke für die Info

  6. Homunculus 267920 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.09.2025 - 14:31 Uhr

    Uh cool, wird ausprobiert, bin schon sehr gespannt, wie es sich spielen wird.

  7. Fire12 3120 XP Beginner Level 2 | 10.09.2025 - 14:36 Uhr

    Werde die Demo auslassen
    Macht den Monat gefühlt nur länger xD

