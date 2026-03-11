Digimon Story: Time Stranger: DLC 3 Anti-ParadoX ab sofort verfügbar

Fans von Digimon Story: Time Stranger dürfen sich auf das dritte DLC der Season Pass-Reihe freuen. Das Episode Pack 3 Anti-ParadoX ist da und verspricht neue Abenteuer, zusätzliche Digimon und spannende Story-Erweiterungen.

In Anti-ParadoX erleben Spieler die Geheimnisse des sogenannten X-Programms, auch bekannt als Digimon Elimination Program. Das DLC erweitert das rundenbasierte RPG um neue zeitliche und parallele Welten, in denen Spieler zusätzliche Digimon fangen und trainieren können.

Das Spiel ist derzeit auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam verfügbar. Wer das komplette Erlebnis sucht, kann auf die Deluxe Edition zurückgreifen, die das Basis-Spiel, das Cyber Sleuth Kostüm-Set und den kompletten Season Pass inklusive drei DLCs enthält. Die Ultimate Edition bietet zusätzlich frühes Freischalten für Agumon (Bond of Bravery) und Gabumon (Bond of Friendship), exklusive Kostüme, Bonusitems und das nostalgische Cyber Sleuth BGM-Pack.

Mit Anti-ParadoX erhalten Spieler nicht nur frische Story-Inhalte, sondern auch erweiterte Digivolutions, die die Bindungen zwischen Agumon, Gabumon und ihren Trainern weiter vertiefen. Das DLC verspricht sowohl für neue Spieler als auch für Veteranen der Serie ein intensives Abenteuer durch Zeit und Parallelwelten.