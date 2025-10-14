Digimon Story: Time Stranger: Emotionale Vorgeschichte im neuen Anime-Short Prelude

Image: Bandai Namco Entertainment Inc. / Digimon Story: Time Stranger

Digimon Story Time Stranger enthüllt emotionale Vorgeschichte im neuen Anime-Short „Prelude“.

Mit dem neuen Anime-Short „Prelude“ erhalten Fans von Digimon Story Time Stranger erstmals einen Einblick in die bewegende Vergangenheit der Protagonistin Inori und ihres jüngeren Bruders.

Die kurze Anime-Episode dient als erzählerischer Auftakt und beleuchtet die Ereignisse, die den emotionalen Grundstein für die Handlung von Digimon Story Time Stranger legen.

Der Anime-Short „Prelude“ erweitert das Universum des kommenden Spiels um eine tiefgründige Hintergrundgeschichte, die Fans sowohl emotional als auch visuell fesseln soll.

Dabei wird deutlich, welche Schicksalsschläge Inori und ihr Bruder erlitten haben und wie diese ihre Reise in der Welt der Digimon prägen. Mit hochwertiger Animation, atmosphärischer Musik und starker Charakterdarstellung bereitet der Kurzfilm perfekt auf die dramatischen Ereignisse von Digimon Story Time Stranger vor.

  1. GERxJOHNNY 50750 XP Nachwuchsadmin 5+ | 14.10.2025 - 11:34 Uhr

    Das Spiel ist im Gegensatz zu Cyber Sleuth ein deutlicher Schritt nach vorne. Die Welten sind viel abwechslungsreicher, als die immer gleichen blauen Datenschläuche bei Cyber Sleuth

  3. Bratenbengel 21695 XP Nasenbohrer Level 1 | 14.10.2025 - 13:49 Uhr

    Bei einem anständigem Sale in ein paar Jahren mal.
    Wenn es ne Disc geben würde hätte ich schon zugeschlagen 🤷🏻‍♀️

Hinterlasse eine Antwort