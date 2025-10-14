Digimon Story: Time Stranger: Emotionale Vorgeschichte im neuen Anime-Short Prelude

Mit dem neuen Anime-Short „Prelude“ erhalten Fans von Digimon Story Time Stranger erstmals einen Einblick in die bewegende Vergangenheit der Protagonistin Inori und ihres jüngeren Bruders.

Die kurze Anime-Episode dient als erzählerischer Auftakt und beleuchtet die Ereignisse, die den emotionalen Grundstein für die Handlung von Digimon Story Time Stranger legen.

Der Anime-Short „Prelude“ erweitert das Universum des kommenden Spiels um eine tiefgründige Hintergrundgeschichte, die Fans sowohl emotional als auch visuell fesseln soll.

Dabei wird deutlich, welche Schicksalsschläge Inori und ihr Bruder erlitten haben und wie diese ihre Reise in der Welt der Digimon prägen. Mit hochwertiger Animation, atmosphärischer Musik und starker Charakterdarstellung bereitet der Kurzfilm perfekt auf die dramatischen Ereignisse von Digimon Story Time Stranger vor.