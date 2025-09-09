Digimon Story: Time Stranger: Entwickler bestätigt Demo vor Release

9 Autor: , in News / Digimon Story: Time Stranger
Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Für Digimon Story: Time Stranger wird Bandai Namco Entertainment noch vor Veröffentlichung eine Demo bereitstellen.

Noch bevor Digimon Story: Time Stranger am 3. Oktober erscheint, könnt ihr einige Monster zähmen.

Ryosuke Hara, Produzent des Spiels bei Media.Vision, bestätigte in einem Interview mit gamersky.com, dass eine Demo schon bald erscheinen soll.

Einen exakten Termin nannte er nicht.

Derweil haben einige Medien Previews zu Digimon Story: Time Stranger veröffentlicht. Wir haben euch hier zwei Vorschau-Videos mit Eindrücken zum Gameplay eingebunden.

  4. GERxJOHNNY 44530 XP Hooligan Schubser | 09.09.2025 - 14:32 Uhr

    Mein Spiel des Jahres. Die Demo werde ich aber getrost ignorieren, weil ich nicht gespoilert werden will. Ich möchte richtig jungfräulich an das Spiel rangehen

  6. oOo Es oOo 1880 XP Beginner Level 1 | 09.09.2025 - 16:17 Uhr

    Dieses gejammere um diese FPS in jedem Spiel ist nur noch zum Kopfschütteln ich bin jetzt seit 43j gamer und die FPS haben mich früher nicht interessiert und werden mich auch heutzutage nicht interessieren.
    Dann kauft es euch einfach nicht aber hört auf jedesmal die Spiele einem 1.auszureden und 2. Zu vermiesen ist ja Mittlerweile echt nur noch schrecklich

