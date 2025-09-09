Digimon Story: Time Stranger: Entwickler bestätigt Demo vor Release

Noch bevor Digimon Story: Time Stranger am 3. Oktober erscheint, könnt ihr einige Monster zähmen.
Ryosuke Hara, Produzent des Spiels bei Media.Vision, bestätigte in einem Interview mit gamersky.com, dass eine Demo schon bald erscheinen soll.
Einen exakten Termin nannte er nicht.
Derweil haben einige Medien Previews zu Digimon Story: Time Stranger veröffentlicht. Wir haben euch hier zwei Vorschau-Videos mit Eindrücken zum Gameplay eingebunden.
Sehr schön, die Demo werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Demos sind immer gut. 👍🏻✌🏻
Demo wird dem Spiel welches nur in 30fps läuft auch nicht weiterhelfen.
Dieses 30 fps Gejammer wird wohl nie aufhören…
Bist du sicher, das es ausschließlich in 30 Fps laufen wird? Das wäre wirklich traurig.
Nur PC wird mehr können, selbst PS5 Pro wird nur mit 30fps abgespeist.
Mein Spiel des Jahres. Die Demo werde ich aber getrost ignorieren, weil ich nicht gespoilert werden will. Ich möchte richtig jungfräulich an das Spiel rangehen
Ne Demo macht echt Sinn bei dem Spiel 🙂
Dieses gejammere um diese FPS in jedem Spiel ist nur noch zum Kopfschütteln ich bin jetzt seit 43j gamer und die FPS haben mich früher nicht interessiert und werden mich auch heutzutage nicht interessieren.
Dann kauft es euch einfach nicht aber hört auf jedesmal die Spiele einem 1.auszureden und 2. Zu vermiesen ist ja Mittlerweile echt nur noch schrecklich