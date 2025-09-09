Digimon Story: Time Stranger: Entwickler bestätigt Demo vor Release

Für Digimon Story: Time Stranger wird Bandai Namco Entertainment noch vor Veröffentlichung eine Demo bereitstellen.

Noch bevor Digimon Story: Time Stranger am 3. Oktober erscheint, könnt ihr einige Monster zähmen.

Ryosuke Hara, Produzent des Spiels bei Media.Vision, bestätigte in einem Interview mit gamersky.com, dass eine Demo schon bald erscheinen soll.

Einen exakten Termin nannte er nicht.

Derweil haben einige Medien Previews zu Digimon Story: Time Stranger veröffentlicht. Wir haben euch hier zwei Vorschau-Videos mit Eindrücken zum Gameplay eingebunden.