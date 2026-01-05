Digimon Story: Time Stranger: Entwickler versprechen schnelleres Wachstum der Reihe

Digimon Story: Time Stranger markierte im Oktober 2025 den ersten eigenständigen Serienableger seit einem Jahrzehnt und benötigte ganze acht Jahre Entwicklungszeit seit Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.

Digimon Story: Time Stranger wurde dennoch zum bislang am schnellsten verkauften Titel der Reihe, auch wenn die lange Produktionsphase bei einigen Spielern die Sorge weckte, erneut so lange auf ein neues Projekt warten zu müssen.

In einem aktuellen Gespräch mit 4Gamer gaben Produzent Ryosuke Hara von Bandai Namco Entertainment und Regisseur Yusuke Tomono von 24Frame nun einen Ausblick auf die Zukunft.

Digimon Story: Time Stranger profitiert demnach von einer verstärkten Zusammenarbeit mit Toei Animation und weiteren Partnern, um die Marke breiter aufzustellen und gleichzeitig die Spieleentwicklung weiter voranzutreiben.

Die Verantwortlichen betonen, dass das Team hinter Digimon Story: Time Stranger inzwischen wächst und eine nachhaltige Struktur aufbaut, die zukünftige Projekte effizienter ermöglichen soll.

Die Entwickler machen deutlich, dass die achtjährige Produktionszeit von Digimon Story: Time Stranger kein Maßstab für kommende Titel sein soll. Stattdessen arbeitet das Team daran, die IP langfristig auszubauen und neue Ideen für weitere Spiele zu entwickeln, während die interne Organisation Schritt für Schritt erweitert wird.