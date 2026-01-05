Digimon Story: Time Stranger: Entwickler versprechen schnelleres Wachstum der Reihe

Digimon Story: Time Stranger markierte im Oktober 2025 den ersten eigenständigen Serienableger seit einem Jahrzehnt und benötigte ganze acht Jahre Entwicklungszeit seit Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.
Digimon Story: Time Stranger wurde dennoch zum bislang am schnellsten verkauften Titel der Reihe, auch wenn die lange Produktionsphase bei einigen Spielern die Sorge weckte, erneut so lange auf ein neues Projekt warten zu müssen.
In einem aktuellen Gespräch mit 4Gamer gaben Produzent Ryosuke Hara von Bandai Namco Entertainment und Regisseur Yusuke Tomono von 24Frame nun einen Ausblick auf die Zukunft.
Digimon Story: Time Stranger profitiert demnach von einer verstärkten Zusammenarbeit mit Toei Animation und weiteren Partnern, um die Marke breiter aufzustellen und gleichzeitig die Spieleentwicklung weiter voranzutreiben.
Die Verantwortlichen betonen, dass das Team hinter Digimon Story: Time Stranger inzwischen wächst und eine nachhaltige Struktur aufbaut, die zukünftige Projekte effizienter ermöglichen soll.
Die Entwickler machen deutlich, dass die achtjährige Produktionszeit von Digimon Story: Time Stranger kein Maßstab für kommende Titel sein soll. Stattdessen arbeitet das Team daran, die IP langfristig auszubauen und neue Ideen für weitere Spiele zu entwickeln, während die interne Organisation Schritt für Schritt erweitert wird.
Wenn man so Reviews etc sieht/liest, scheinen sie ja auch alles richtig gemacht zu haben.
Da ich schon immer eher der Digimon Fan war, freut mich das riesig und ich hoffe dass noch weitere gute Ableger kommen und zeigen, wie schlecht und nicht mehr Zeitgemäß die Pokémon Spiele sind.
Einzig die DLC Politik stößt mir etwas arg sauer auf..
Wollte gerade fragen, ob es überhaupt Digimon-Fans gibt. Bist Du Fan von den Videogames, von der Trickfilm-Serie, von den Monster-Designs, den Comics oder wovon? Gibt es eigentlich auch ein Kartenspiel? Ich hatte damals einfach das Gefühl eines „billigen“ Plagiats. Einfach auf den Zug aufspringen. Habe es dann nicht weiter beachtet… Zu Unrecht?
Definitiv zu Unrecht.
Digimon ist so viel besser als Pokémon mMn. Ash ist seit etlichen Jahrzehnten immer im selben Alter und kämpft sich von einer Arena zur nächsten – billige Kinderunterhaltung..
In Digimon hingegen altern die Charaktere und es kommen deswegen neue hinzu sobald die Charas zu alt für Digimon sind. über die Jahre gab es etliche Serien und immer gab es eine komplette Geschichte mit Wendungen und deutlich erwachsener als Pokémon.
Meine Favoriten, weil es damals halt mein Einstieg war, Digimon, Digimon 02 und Digimon Tamers. Zu den Serien erschienen dann auch Filme (vorletztes Jahr z.B. erst wieder), die Jahre nach den Serien spielen und das bewegt schon, wenn man dann die mittlerweile erwachsenen Charas sieht, die einen selbst daran erinnern, dass man älter geworden ist.
Zu Digimon gab/gibt es auch Merchandise.
Ein Tamagotchi z.B. die deutsche Werbung davon war mit Axel Stein.
Die konnte man verbinden und gegeneinander kämpfen lassen.
Kumpel hat mir letztes Jahr eins geschenkt – nun hab ich zwei davon ( alte und neue Gen)
Auch Figuren, Spiele, etc. Ob es Kartenspiel gibt weiß ich nicht. TCG war nie so meins.
Es gibt würde ich behaupten sehr viele Digimon Fans. Vor zwei drei Jahren auf ner Con gab es Musikshow und bei den meisten Liedern wurde nur zugehört. Aber als dann „Leb deinen Traum“ (Intro von Digimon) kam, haben alle mitgesungen im Publikum. Das war Gänsehaut pur.
Das Pokémon-Franchise ist ja auch darauf ausgelegt, dass man stets eine neue Generation an Kindern in dieses gigantische Franchise einführt, damit die dort jahrelang verweilen und Geld lassen.
Btw ist Ash nicht mehr in der TV Serie und es gibt daneben auch andere Formate, die auch ein anderes Publikum anspricht.
Ich finde beides cool, bevorzuge aber ganz klar Pokémon.
Werde mal schauen, ob ich Ende des Jahres Time Stranger ebenfalls nachholen werde. Vllt gibt es bis dahin auch einen 60 FPS Patch, denn witzigerweise bietet dass diesmal Pokémon auf der Switch 2 an, im Vergleich zu Digimon auf der aktuellen Gen. Aber ist auch nicht schwer bei den detailarmen Setting 😂
Wäre schön, wenn schneller neue Digimon Spiele kommen würden, die Reihe ist ja noch relativ unverbraucht.
Ich hatte Digimon damals als Pokemon Kopie wahrgenommen und nicht mit einem längerfristigen Erfolg gerechnet. Offensichtlich lag ich falsch