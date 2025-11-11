Digimon Story: Time Stranger: Kritiker feiern das neue Zeitreise-Abenteuer

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Digimon Story Time Stranger begeistert Spieler und Kritiker mit packender Story, rundenbasiertem Gameplay und Reisen durch Zeit und Dimensionen!

Im neuen Accolades Trailer zu Digimon Story Time Stranger feiern Kritiker das Spiel als „eines der besten Digimon-Erlebnisse der modernen Ära“. Das rundenbasierte RPG entführt euch auf eine fesselnde Reise durch Zeit und parallele Welten, während ihr eure Digimon trainiert, neue Verbündete findet und ein Geheimnis aufdeckt, das Realität und Vergangenheit miteinander verbindet.

Mit beeindruckender Grafik, einer tiefgehenden Handlung und klassischen Kämpfen im modernen Gewand bringt Digimon Story Time Stranger die Magie der Reihe in die Gegenwart. Spieler erleben emotionale Wendungen, taktische Tiefe und spannende Begegnungen, die an die großen Momente früherer Teile erinnern.

Digimon Story Time Stranger ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erhältlich.

  2. Katanameister 240800 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.11.2025 - 12:57 Uhr

    Das werde ich wohl auch erst nächstes Jahr angehen, ich persönlich würde eine 8-8,5 geben nach der Demo.

    0
  3. BasDom 16300 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 11.11.2025 - 13:27 Uhr

    Richtig cool, ist auf meiner Wunschliste. Aber für Vollpreis interessiere ich mich dafür einfach zu wenig. Denke aber immer noch das bessere Pokémon 😅

    0

