Digimon Story: Time Stranger: Neue Digimon und Episodenpaket im Winter

Fans von Digimon dürfen sich freuen: Mit dem neuen Zusatzinhalt „Additional Digimon & Episode Pack 1: Alternate Dimension“ erwarten euch brandneue Mega-Digitationen und zusätzliche Episodeninhalte für Digimon Story: Time Stranger.
Das DLC-Pack ist Teil des Season Pass und erscheint im Winter. Es erweitert das rundenbasierte Rollenspiel, das bereits jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erhältlich ist.
Schaut euch die neuen Inhalte im brandneuen Trailer an:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann da noch getrost warten und zu gegebenem Zeitpunkt günstig zusammen erwerben.
Ob das Spiel sich überhaupt lohnt gibt’s da noch ne Demo?
Das Spiel ist immer noch 30 fps auf allen konsolen oder?