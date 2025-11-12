Digimon Story: Time Stranger: Neue Digimon und Episodenpaket im Winter

Neue Mega-Digitationen und Episodeninhalte für Digimon Story: Time Stranger treffen im Winter mit einem DLC ein.

Fans von Digimon dürfen sich freuen: Mit dem neuen Zusatzinhalt „Additional Digimon & Episode Pack 1: Alternate Dimension“ erwarten euch brandneue Mega-Digitationen und zusätzliche Episodeninhalte für Digimon Story: Time Stranger.

Das DLC-Pack ist Teil des Season Pass und erscheint im Winter. Es erweitert das rundenbasierte Rollenspiel, das bereits jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erhältlich ist.

Schaut euch die neuen Inhalte im brandneuen Trailer an: