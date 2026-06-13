Digimon Story: Time Stranger: Neue Special Moves Volume 4 veröffentlicht

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Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Digimon Story Time Stranger präsentiert neue Special Moves und beeindruckende Kampfanimationen.

Neue Eindrücke aus Digimon Story Time Stranger: Im vierten Teil der „Special Moves“-Reihe stehen erneut die spektakulären Angriffsanimationen der Digimon im Mittelpunkt.

Das gezeigte Video präsentiert eine Auswahl ikonischer Spezialattacken, die die Vielfalt des Kampfsystems unterstreichen. Von feurigen Explosionen über energiereiche Lichtattacken bis hin zu kraftvollen physischen Finishern zeigt jedes Digimon seine ganz eigene Signaturtechnik.

Im Fokus steht dabei die Inszenierung der Attacken: Jede Fähigkeit ist individuell animiert und soll die Persönlichkeit sowie die Kampfstärke der jeweiligen Digimon hervorheben. Dadurch entsteht ein visuell abwechslungsreiches Kampferlebnis, das stark auf Präsentation und Dynamik setzt.

Die Reihe „Special Moves“ dient dabei als fortlaufender Einblick in die Kampfmechaniken von Digimon Story Time Stranger und zeigt regelmäßig neue Animationen aus dem Spiel.

Welche dieser Attacken am meisten beeindruckt, bleibt wie immer Geschmackssache – klar ist jedoch: Das neue Video setzt erneut auf starke visuelle Effekte und abwechslungsreiche Kampfsequenzen.

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9 Kommentare Added

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  1. Katanameister 465930 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 13.06.2026 - 12:26 Uhr

    Gut dass ich so lange gewartet habe, jetzt müssen nur noch bessere Angebote kommen.

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  2. Vayne1986 61335 XP Stomper | 13.06.2026 - 12:53 Uhr

    Muss mich da mal alles genau anschauen. Habe bisher nur kurz die Demo von Digimon Story Time Stranger gespielt. 😀

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  3. Rotten 130145 XP Elite-at-Arms Bronze | 13.06.2026 - 13:17 Uhr

    Hab bei dem franchise bisher immer wech geschaut 😅 gibt et da och ne Manga Vorlage? Vielleicht werd ik die Demo ma ausprobieren

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    • GERxJOHNNY 95850 XP Posting Machine Level 3 | 13.06.2026 - 16:32 Uhr
      Antwort auf Rotten

      Ist etwas wie Pokémon nur in cooler. Du hast da fette Dinos und sowas die halb Monster halb Roboter sind. Digimon kann man sich auf Prime Video anschauen wenn du das hast. Das Spiel hier ist wie Final Fantasy früher mit rundenbasierten Kämpfen

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    • Homunculus 310010 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.06.2026 - 16:59 Uhr
      Antwort auf Rotten

      Schande! Digimon war damals für die Kids, die eine tiefere Story als bei Pokémon haben wollten XD

      Es gab mal Manga, aber bei uns kam glaub ich nur der erste raus und davon auch nur die ersten Bände..

      Anime gibt es aber sehr viele.
      Es gibt die ersten vier Digimon Staffeln auf Prime (restlichen auch aber kosten extra). Zum Einstieg finde ich lohnen die ersten beiden Anime Staffeln. Drei und vier sind aber auch gut. Die sind auch immer in einer Staffel abgeschlossen.

      Die Filme lohnen danach. Weil die an der Serie ansetzen. Die letzten Filme waren über die Kinder der ersten und zweiten Staffel, die mittlerweile Erwachsen sind.

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      • Rotten 130145 XP Elite-at-Arms Bronze | 13.06.2026 - 20:03 Uhr
        Antwort auf Homunculus

        Hatte zu der Zeit als et ins Fernsehen kam meine Zeit auf dem 🛹 verbracht 😅 Dr Slump und Dragon Ball hab ik geschaut un och die Mangas gelesen auch andere Anime hatten mich interessiert. Aber die Neunziger gingen och Ultra schnell rum 😹 find ik 😅 vielleicht schau ik et mir ma an ✌🏻

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  4. GERxJOHNNY 95850 XP Posting Machine Level 3 | 13.06.2026 - 16:32 Uhr

    Das Spiel steht auf meiner To-Do-Liste ganz oben. Muss ich endlich mal weiter zocken

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  5. nexus258 64630 XP Romper Stomper | 13.06.2026 - 21:28 Uhr

    Das Digimon spiel ist wirklich richtig gut und macht richtig spaß, die vorherigen teile hatten mich nie wirklich abgeholt

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