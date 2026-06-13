Digimon Story: Time Stranger: Neue Special Moves Volume 4 veröffentlicht

Neue Eindrücke aus Digimon Story Time Stranger: Im vierten Teil der „Special Moves“-Reihe stehen erneut die spektakulären Angriffsanimationen der Digimon im Mittelpunkt.

Das gezeigte Video präsentiert eine Auswahl ikonischer Spezialattacken, die die Vielfalt des Kampfsystems unterstreichen. Von feurigen Explosionen über energiereiche Lichtattacken bis hin zu kraftvollen physischen Finishern zeigt jedes Digimon seine ganz eigene Signaturtechnik.

Im Fokus steht dabei die Inszenierung der Attacken: Jede Fähigkeit ist individuell animiert und soll die Persönlichkeit sowie die Kampfstärke der jeweiligen Digimon hervorheben. Dadurch entsteht ein visuell abwechslungsreiches Kampferlebnis, das stark auf Präsentation und Dynamik setzt.

Die Reihe „Special Moves“ dient dabei als fortlaufender Einblick in die Kampfmechaniken von Digimon Story Time Stranger und zeigt regelmäßig neue Animationen aus dem Spiel.

Welche dieser Attacken am meisten beeindruckt, bleibt wie immer Geschmackssache – klar ist jedoch: Das neue Video setzt erneut auf starke visuelle Effekte und abwechslungsreiche Kampfsequenzen.