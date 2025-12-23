Digimon Story: Time Stranger: Neuer DLC GAKU‑RAN erscheint im Januar 2026

Digimon Story Time Stranger erweitert sein Multiversum: Neue Mega‑Digitationen, neue Episode – dieser DLC bringt frischen Kampfstoff.

Für alle, die in Digimon Story Time Stranger nach neuen Herausforderungen suchen, liefert Bandai Namco Anfang 2026 genau das Richtige.

Der neue Zusatzinhalt Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU‑RAN erscheint im Januar und bringt frische Mega‑Digivolution‑Routen sowie eine komplett neue Episode ins Spiel. Der Teaser‑Trailer verspricht intensivere Kämpfe, neue Story‑Elemente und zusätzliche Digimon‑Power für euer Team.

Digimon Story Time Stranger, das rundenbasierte RPG, lässt euch durch Zeit und parallele Welten reisen und ist bereits auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam verfügbar.

Der Titel kombiniert klassische Digimon‑Mechaniken mit modernen RPG‑Elementen und bietet eine große Auswahl an Digimon, strategischen Kämpfen und Multiversum‑Abenteuern.

Für Spieler, die tiefer einsteigen wollen, stehen zwei Editionen zur Auswahl. Die Deluxe Edition enthält das Hauptspiel, das Cyber‑Sleuth‑Kostümset und den Season Pass mit drei DLC‑Veröffentlichungen.

Die Ultimate Edition geht noch weiter: Sie bietet einen frühen Zugriff auf ein besonderes Agumon und Gabumon, deren Digivolution‑Bedingungen bereits freigeschaltet sind.

Damit erhaltet ihr besonders schnell Zugriff auf Agumon (Bond of Bravery) und Gabumon (Bond of Friendship). Zusätzlich umfasst die Edition exklusive Outfits, Bonus‑Items und ein nostalgisches Cyber‑Sleuth‑BGM‑Paket – ideal für Fans, die das volle Digimon‑Erlebnis suchen.

Mit dem GAKU‑RAN‑DLC wächst das Spiel weiter und liefert neue Inhalte für alle, die ihre Digimon‑Teams verstärken und zusätzliche Story‑Kapitel erleben wollen.