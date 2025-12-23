Digimon Story: Time Stranger: Neuer DLC GAKU‑RAN erscheint im Januar 2026

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Digimon Story Time Stranger erweitert sein Multiversum: Neue Mega‑Digitationen, neue Episode – dieser DLC bringt frischen Kampfstoff.

Für alle, die in Digimon Story Time Stranger nach neuen Herausforderungen suchen, liefert Bandai Namco Anfang 2026 genau das Richtige.

Der neue Zusatzinhalt Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU‑RAN erscheint im Januar und bringt frische Mega‑Digivolution‑Routen sowie eine komplett neue Episode ins Spiel. Der Teaser‑Trailer verspricht intensivere Kämpfe, neue Story‑Elemente und zusätzliche Digimon‑Power für euer Team.

Digimon Story Time Stranger, das rundenbasierte RPG, lässt euch durch Zeit und parallele Welten reisen und ist bereits auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam verfügbar.

Der Titel kombiniert klassische Digimon‑Mechaniken mit modernen RPG‑Elementen und bietet eine große Auswahl an Digimon, strategischen Kämpfen und Multiversum‑Abenteuern.

Für Spieler, die tiefer einsteigen wollen, stehen zwei Editionen zur Auswahl. Die Deluxe Edition enthält das Hauptspiel, das Cyber‑Sleuth‑Kostümset und den Season Pass mit drei DLC‑Veröffentlichungen.

Die Ultimate Edition geht noch weiter: Sie bietet einen frühen Zugriff auf ein besonderes Agumon und Gabumon, deren Digivolution‑Bedingungen bereits freigeschaltet sind.

Damit erhaltet ihr besonders schnell Zugriff auf Agumon (Bond of Bravery) und Gabumon (Bond of Friendship). Zusätzlich umfasst die Edition exklusive Outfits, Bonus‑Items und ein nostalgisches Cyber‑Sleuth‑BGM‑Paket – ideal für Fans, die das volle Digimon‑Erlebnis suchen.

Mit dem GAKU‑RAN‑DLC wächst das Spiel weiter und liefert neue Inhalte für alle, die ihre Digimon‑Teams verstärken und zusätzliche Story‑Kapitel erleben wollen.

  1. GERxJOHNNY 55630 XP Nachwuchsadmin 7+ | 23.12.2025 - 15:08 Uhr

    Ich habe noch nicht mal die Hauptstory durch. Wird Zeit dass ich meinen Digimon mal wieder einen Besuch abstatte. Die vermissen mich bestimmt schon

  2. BasDom 29180 XP Nasenbohrer Level 4 | 23.12.2025 - 15:11 Uhr

    So Lust auf das Spiel, aber ich glaube ich muss als Nächstes mit Starfield neu beginnen.

  4. Nibelungen86 302200 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 23.12.2025 - 15:22 Uhr

    Habe bisher nur gutes von dem Spiel gehört, hat das bereits jemand durchgespielt und wie findet er/sie es ?
    Wie ist es im Vergleich zu Pokemon ?

    • GERxJOHNNY 55630 XP Nachwuchsadmin 7+ | 23.12.2025 - 15:24 Uhr
      Antwort auf Nibelungen86

      Das beste Digimon Spiel bisher. Es spielt sich wie die alten Final Fantasy Teile mit rundenbasiertem Kampfsystem. Man merkt die Liebe die von den Entwicklern in dieses Spiel geflossen ist

      • Nibelungen86 302200 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 23.12.2025 - 15:25 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Gerade habe ich dich oben angeschrieben, danke für die Rückmeldung, hört sich ja richtig gut an, packe ich auf meine Wunschliste 😊

  5. vangeko 8575 XP Beginner Level 4 | 23.12.2025 - 15:26 Uhr

    Halt sowieso schon standart mässig besser als alle pokemon Spiele

  7. RumRoGERs 114645 XP Scorpio King Rang 2 | 23.12.2025 - 16:01 Uhr

    Das Spiel muss ich mir unbedingt holen. Das sieht wirklich fantastisch aus.

