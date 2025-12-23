Digimon Story: Time Stranger: Neuer DLC GAKU‑RAN erscheint im Januar 2026

Für alle, die in Digimon Story Time Stranger nach neuen Herausforderungen suchen, liefert Bandai Namco Anfang 2026 genau das Richtige.
Der neue Zusatzinhalt Additional Digimon & Episode Pack 2: GAKU‑RAN erscheint im Januar und bringt frische Mega‑Digivolution‑Routen sowie eine komplett neue Episode ins Spiel. Der Teaser‑Trailer verspricht intensivere Kämpfe, neue Story‑Elemente und zusätzliche Digimon‑Power für euer Team.
Digimon Story Time Stranger, das rundenbasierte RPG, lässt euch durch Zeit und parallele Welten reisen und ist bereits auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam verfügbar.
Der Titel kombiniert klassische Digimon‑Mechaniken mit modernen RPG‑Elementen und bietet eine große Auswahl an Digimon, strategischen Kämpfen und Multiversum‑Abenteuern.
Für Spieler, die tiefer einsteigen wollen, stehen zwei Editionen zur Auswahl. Die Deluxe Edition enthält das Hauptspiel, das Cyber‑Sleuth‑Kostümset und den Season Pass mit drei DLC‑Veröffentlichungen.
Die Ultimate Edition geht noch weiter: Sie bietet einen frühen Zugriff auf ein besonderes Agumon und Gabumon, deren Digivolution‑Bedingungen bereits freigeschaltet sind.
Damit erhaltet ihr besonders schnell Zugriff auf Agumon (Bond of Bravery) und Gabumon (Bond of Friendship). Zusätzlich umfasst die Edition exklusive Outfits, Bonus‑Items und ein nostalgisches Cyber‑Sleuth‑BGM‑Paket – ideal für Fans, die das volle Digimon‑Erlebnis suchen.
Mit dem GAKU‑RAN‑DLC wächst das Spiel weiter und liefert neue Inhalte für alle, die ihre Digimon‑Teams verstärken und zusätzliche Story‑Kapitel erleben wollen.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe noch nicht mal die Hauptstory durch. Wird Zeit dass ich meinen Digimon mal wieder einen Besuch abstatte. Die vermissen mich bestimmt schon
Wie ist das Game bisher ?
Vergleich mit Pokemon und vorherigen Digimon Spielen ?
So Lust auf das Spiel, aber ich glaube ich muss als Nächstes mit Starfield neu beginnen.
Soll ja richtig gut geworden sein.
Muss ich irgendwann mal nachholen.
Wenn das Spiel jetzt noch einen Online Kampfmodus hätte wäre es nahezu perfekt
Habe bisher nur gutes von dem Spiel gehört, hat das bereits jemand durchgespielt und wie findet er/sie es ?
Wie ist es im Vergleich zu Pokemon ?
Das beste Digimon Spiel bisher. Es spielt sich wie die alten Final Fantasy Teile mit rundenbasiertem Kampfsystem. Man merkt die Liebe die von den Entwicklern in dieses Spiel geflossen ist
Gerade habe ich dich oben angeschrieben, danke für die Rückmeldung, hört sich ja richtig gut an, packe ich auf meine Wunschliste 😊
Halt sowieso schon standart mässig besser als alle pokemon Spiele
Sehr gut, wird irgendwann nächstes Jahr mit allen Dlcs dann gekauft.
Das Spiel muss ich mir unbedingt holen. Das sieht wirklich fantastisch aus.
Und schon der erste Dlc 👍🏻
Das wäre der zweite DLC. Der erste ist schon draußen
Sehr cool freue mich schon