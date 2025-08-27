Digimon Story: Time Stranger: Neuer Story-Trailer enthüllt episches Abenteuer

Mit dem neuen Story-Trailer zu Digimon Story Time Stranger wird die zentrale Handlung des kommenden Rollenspiels vorgestellt.

Die Geschichte dreht sich um die natürlichen Gesetze der Welt, die ins Wanken geraten, während sich das Ende der bekannten Ordnung abzeichnet.

Spieler übernehmen die Rolle eines Helden, der Gefährten finden muss, um gemeinsam den drohenden Untergang aufzuhalten. Der Trailer deutet auf eine epische Reise durch Zeit und Parallelwelten hin, bei der Schicksal, Zusammenhalt und Entscheidungen im Mittelpunkt stehen.

Das Spiel setzt auf ein rundenbasiertes Kampfsystem, das die taktische Tiefe der Reihe beibehält und in neue Dimensionen erweitert. Mit seiner Mischung aus klassischem Digimon-Charme, emotionalem Storytelling und modernen Rollenspielmechaniken will Digimon Story Time Stranger sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler begeistern.

Der Titel erscheint am 3. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.