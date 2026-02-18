Digimon Story: Time Stranger: Neuer Teaser kündigt Season Pass DLC 3 für März 2026 an

Bandai Namco hat einen neuen Teaser-Trailer zu Digimon Story Time Stranger veröffentlicht und damit den dritten Season Pass-Inhalt offiziell vorgestellt.
Additional Digimon & Episode Pack 3: Anti ParadoX erscheint im März 2026 und erweitert das Spiel um neue Mega-Digivolution-Routen sowie eine zusätzliche Episode, die sich um eine mysteriöse Aktivierung des X-Programms dreht.
Der Trailer deutet an, dass das X-Programm wie aus dem Nichts ausgelöst wurde – als würde jemand die überbevölkerte Digimon-Welt gezielt ausdünnen wollen. Spieler reisen erneut durch Zeitlinien und parallele Welten, um die Ursache dieser Anomalie aufzudecken.
Digimon Story Time Stranger ist ein rundenbasiertes RPG und bereits erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam.
Digimon Story Time Stranger Editionen im Überblick
Deluxe Edition
- Basisspiel
- Kostümset: Cyber Sleuth Set
- Season Pass mit allen drei DLC Veröffentlichungen
Ultimate Edition
- Früher Zugriff auf einen speziellen Agumon und Gabumon
- Deren Digivolution Bedingungen sind bereits freigeschaltet
- Season Pass
- Exklusive Kostüme
- Bonus Items
- Cyber Sleuth BGM Pack
Damit ist die Ultimate Edition der schnellste Weg, um an Agumon (Bond of Bravery) und Gabumon (Bond of Friendship) zu gelangen – inklusive nostalgischem Soundtrack Flair.
Der Anti ParadoX DLC setzt die Reise durch Raum, Zeit und alternative Realitäten fort und dürfte besonders für Fans der komplexeren Digimon Lore ein Highlight werden.
Bei Zeitreise bin ich raus 😅 wünsche trotzdem allen viel Spaß beim zocken
Werde ich mir noch alles holen, wenn es günstiger ist.
Gibt’s eigentlich einen 60 fps Patch mittlweile? Schau ich nachher mal nach.