Digimon Story: Time Stranger: Neuer Teaser kündigt Season Pass DLC 3 für März 2026 an

Bandai Namco hat einen neuen Teaser-Trailer zu Digimon Story Time Stranger veröffentlicht und damit den dritten Season Pass-Inhalt offiziell vorgestellt.

Additional Digimon & Episode Pack 3: Anti ParadoX erscheint im März 2026 und erweitert das Spiel um neue Mega-Digivolution-Routen sowie eine zusätzliche Episode, die sich um eine mysteriöse Aktivierung des X-Programms dreht.

Der Trailer deutet an, dass das X-Programm wie aus dem Nichts ausgelöst wurde – als würde jemand die überbevölkerte Digimon-Welt gezielt ausdünnen wollen. Spieler reisen erneut durch Zeitlinien und parallele Welten, um die Ursache dieser Anomalie aufzudecken.

Digimon Story Time Stranger ist ein rundenbasiertes RPG und bereits erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam.

Digimon Story Time Stranger Editionen im Überblick

Deluxe Edition

Basisspiel

Kostümset: Cyber Sleuth Set

Season Pass mit allen drei DLC Veröffentlichungen

Ultimate Edition

Früher Zugriff auf einen speziellen Agumon und Gabumon

Deren Digivolution Bedingungen sind bereits freigeschaltet

Season Pass

Exklusive Kostüme

Bonus Items

Cyber Sleuth BGM Pack

Damit ist die Ultimate Edition der schnellste Weg, um an Agumon (Bond of Bravery) und Gabumon (Bond of Friendship) zu gelangen – inklusive nostalgischem Soundtrack Flair.

Der Anti ParadoX DLC setzt die Reise durch Raum, Zeit und alternative Realitäten fort und dürfte besonders für Fans der komplexeren Digimon Lore ein Highlight werden.