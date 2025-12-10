Digimon Story: Time Stranger: Parallelmon stürzt die Welt ins Chaos

Image: Bandai Namco Entertainment Inc. / Digimon Story: Time Stranger

Im Digimon Story: Time Stranger-DLC stürzt Parallelmon die Welt ins Chaos.

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht heute, den ersten DLC zu Digimon Story: Time Stranger. Der Season Pass erweitert das Spiel um neue Digitationen für fünf Mega-Digimon: BlitzGreymon, CresGarurumon, Omnimon Zwart Defeat, Omnimon Alter-S und Omnimon Alter-B.

In der Kurzepisode „Alternate Dimension“ beauftragt Mirei die Spieler damit, das von Parallelmon verursachte Chaos zu untersuchen.

Dafür betreten sie einen extradimensionalen Raum und begegnen BlitzGreymon und CresGarurumon, die von ihren Partner getrennt wurden. Unterwegs treffen sie zudem Kyoko Kuremi, ein mysteriöses Mädchen, das scheinbar eng mit Kodai Kuremi verbunden ist.

Digimon Story: Time Stranger ist ein neues Rollenspiel aus der Digimon-Reihe. Spieler reisen durch Zeit und Dimensionen, knüpfen Verbindungen zu Digimon und retten sowohl die Welt der Menschen als auch Iliad vor dem Untergang.

Digimon Story: Time Stranger ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich.

