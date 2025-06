Digimon Story: Time Stranger: Season Pass umfasst drei DLC-Pakete

Bandai Namco Entertainment Europe gibt bekannt, dass Digimon Story Time Stranger physisch am 02. Oktober 2025 für PlayStation 5 und digital am 03. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Der neue Trailer enthüllt die Hauptgeschichte, in der die Spielenden in die Rolle einer der ADAMAS-Agenten – Dan oder Kanan Yuki – schlüpfen. Sie müssen in die Vergangenheit reisen, um die digitale Welt vor dem Untergang durch die Titanen zu bewahren – ein Ereignis, das auch die Menschenwelt bedroht.

Den Trailer gibt es hier:

Auf ihrer Mission begegnen sie zahlreichen Charakteren und Digimon, darunter die Olympischen Zwölf – göttliche Digimon, die eine zentrale Rolle in der Handlung spielen. Außerdem treffen sie auf Aegiomon und Inori Misono, die durch ein besonderes Band miteinander verbunden sind.

In Digimon Story Time Stranger bauen Spielende durch Training, Kämpfe oder gemeinsame Zeit auf der Digi-Farm eine enge Beziehung zu ihren Digimon auf. In rundenbasierten Kämpfen setzen sie Attribute, Eigenschaften und Kombos strategisch ein, um sich Vorteile zu verschaffen. Auch spezielle Gegenstände können verwendet werden, um die Kampffähigkeiten der Digimon zu verbessern.

Physische Vorbestellungen sind ab sofort für alle Plattformen möglich. Digitale Vorbestellungen sind derzeit für PlayStation verfügbar, während die Xbox- und PC-Versionen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Spielende können zwischen vier Editionen wählen:

Standard Edition – enthält nur das Hauptspiel

– enthält nur das Hauptspiel Digital Deluxe Edition – enthält zusätzlich das Cyber Sleuth-Kostümset sowie den Season Pass

– enthält zusätzlich das Cyber Sleuth-Kostümset sowie den Season Pass Digital Ultimate Edition – enthält alle Inhalte der Deluxe Edition sowie ein Kostümpaket mit je drei Outfits pro Charakter, drei zusätzliche Nebenmissionen, einen frühen Zugriff auf spezielle Versionen von Agumon und Gabumon (mit bereits freigeschalteten Digitationen), die Public Safety-Kostüme, ein Spezial-Vorratspaket und das Cyber Sleuth Hintergrundmusik-Paket

– enthält alle Inhalte der Deluxe Edition sowie ein Kostümpaket mit je drei Outfits pro Charakter, drei zusätzliche Nebenmissionen, einen frühen Zugriff auf spezielle Versionen von Agumon und Gabumon (mit bereits freigeschalteten Digitationen), die Public Safety-Kostüme, ein Spezial-Vorratspaket und das Cyber Sleuth Hintergrundmusik-Paket Exklusive Collector’s Edition im Bandai Namco Store – enthält zusätzlich zur Ultimate Edition eine 15 cm große Figur von Jupitermon: Zornmodus, ein Artbook, ein Steelbook und exklusive Premium-Sammelkarten

Der Season Pass umfasst drei DLC-Pakete, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Jedes Paket enthält fünf zusätzliche Digimon und eine neue Episode. Außerdem ist das Farm-Item „Goldener Moai“ enthalten.

Vorbestellungen aller Editionen beinhalten die „Uniform einer bestimmten Schule“-Kostüme sowie das Abenteuer-Item-Set. Zusätzlich erhalten Spielende Agumon (Black) und Gabumon (Black).