Digimon Story: Time Stranger: Spielreihe kehrt nach zehn Jahren zurück

Die menschliche und die digitale Welt stehen am Rande des Abgrunds. Erforscht die Zeit, knüpft Bande mit zähmbaren Monstern und kämpft, um die Welten vor einem schicksalhaften Ende zu bewahren in dem kommenden RPG Digimon Story: Time Stranger.

Das von Bandai Namco Entertainment veröffentlichte und von Media.Vision entwickelte Spiel ist ein visuell atemberaubendes, storybasiertes Erlebnis mit fesselnden Kämpfen und einem robusten Monsterzähmungssystem, das im beliebten Digimon-Universum angesiedelt ist – es ist der erste Titel der Digimon Story-Serie seit fast 10 Jahren.

Digimon Story: Time Stranger erscheint im Jahr 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Digimon Story: Time Stranger ist als perfekter Einstieg in die Serie für RPG-Fans gedacht. Die verschiedenen Schauplätze des Spiels, die sowohl in der menschlichen als auch in der digitalen Welt angesiedelt sind, bilden die Grundlage für die Erkundung der tiefen Verbundenheit zwischen den Menschen in der menschlichen Welt und den Kreaturen namens Digimon, die in der digitalen Welt leben: Iliad.

Die Spieler müssen mit ihnen zusammenarbeiten, Bande knüpfen und die Fähigkeiten ihrer Digimon weiterentwickeln, um das Geheimnis des Spiels zu lüften und die Welten zu retten.

Dazu reisen sie zwischen den beiden Welten, sogar durch die Zeit, und wagen sich tief in die verschlungene digitale Welt hinein, wo sie nie zuvor gesehene Elemente der Welt der Digimon entdecken.

Zum Glück für die Spieler können sie die Digimon, die sie auf ihrer Reise entdecken, zähmen und rekrutieren, um sie für den Kampf zu trainieren. Die Individualisierung und die Entwicklung starker Bindungen zu den Digimon ist ein einzigartiges Element des Spiels und der Schlüssel zum Erfolg im strategischen, rundenbasierten Kampf.

Mit einer fesselnden Geschichte und Kulisse, denkwürdigen Charakteren, darunter eine Vielzahl von Digimon mit einzigartigen Fähigkeiten, die es zu entdecken gilt, aktualisierten Kampfsystemen und vielem mehr ist Digimon Story: Time Stranger die nächste Evolutionsstufe der beliebten Serie und ein Muss für Fans von Anime-inspirierten RPGs.

Digimon Story: Time Stranger wird sowohl japanische als auch englische Sprachausgabe mit Lokalisierungen in Englisch, neutralem Spanisch und brasilianischem Portugiesisch enthalten.