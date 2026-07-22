Digimon Story: Time Stranger: Time Stranger zeigt niedliche Digimon im neuen Trailer

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Kawaii-Trailer zu Digimon Story: Time Stranger veröffentlicht. Das Video stellt zahlreiche besonders niedliche Digimon in den Mittelpunkt und zeigt einige der charmanten Begleiter, denen Spieler im Abenteuer begegnen können.
Neben den Szenen aus dem Spiel erinnert der Publisher daran, dass die Demo bereits auf allen Plattformen verfügbar ist. Interessierte können so schon vor dem Release erste Eindrücke sammeln und weitere Digimon entdecken.
Digimon Story: Time Stranger erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nachdem 60 Fps Patch wollte ich es mir eigentlich kaufen, jetzt habe ich solange gewartet es zu zocken, dann warte ich aufnen brutalen Sale.
Danke für den Trailer. 👍🏻
Putzig, da werden sich alle Digimon Freunde und Kinder der 90er freuen💚✌🏻
Die sehen vielleicht niedlich aus, aber haben es faustdick hinter den Ohren
Genügend Auswahl scheint es ja zu geben, ich brauche allerdings nur starke Digimon.
Glaube das ist nichts für mich.