Digimon Story: Time Stranger: Time Stranger zeigt niedliche Digimon im neuen Trailer

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Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Ein neuer Trailer zu Digimon Story: Time Stranger stellt zahlreiche niedliche Digimon in den Mittelpunkt.

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Kawaii-Trailer zu Digimon Story: Time Stranger veröffentlicht. Das Video stellt zahlreiche besonders niedliche Digimon in den Mittelpunkt und zeigt einige der charmanten Begleiter, denen Spieler im Abenteuer begegnen können.

Neben den Szenen aus dem Spiel erinnert der Publisher daran, dass die Demo bereits auf allen Plattformen verfügbar ist. Interessierte können so schon vor dem Release erste Eindrücke sammeln und weitere Digimon entdecken.

Digimon Story: Time Stranger erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

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6 Kommentare Added

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  1. Teddofryo 146365 XP Master-at-Arms Gold | 22.07.2026 - 14:56 Uhr

    Nachdem 60 Fps Patch wollte ich es mir eigentlich kaufen, jetzt habe ich solange gewartet es zu zocken, dann warte ich aufnen brutalen Sale.

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  5. Katanameister 508400 XP Xboxdynasty MVP Silber | 22.07.2026 - 16:08 Uhr

    Genügend Auswahl scheint es ja zu geben, ich brauche allerdings nur starke Digimon.

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