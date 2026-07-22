Digimon Story: Time Stranger: Time Stranger zeigt niedliche Digimon im neuen Trailer

Ein neuer Trailer zu Digimon Story: Time Stranger stellt zahlreiche niedliche Digimon in den Mittelpunkt.

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Kawaii-Trailer zu Digimon Story: Time Stranger veröffentlicht. Das Video stellt zahlreiche besonders niedliche Digimon in den Mittelpunkt und zeigt einige der charmanten Begleiter, denen Spieler im Abenteuer begegnen können.

Neben den Szenen aus dem Spiel erinnert der Publisher daran, dass die Demo bereits auf allen Plattformen verfügbar ist. Interessierte können so schon vor dem Release erste Eindrücke sammeln und weitere Digimon entdecken.

Digimon Story: Time Stranger erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.