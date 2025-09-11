Digimon Story: Time Stranger: Trailer feiert Demo-Veröffentlichung

Wie wir bereits gestern berichteten, erscheint heute eine Digimon: Story Time Stranger Demo! Die kostenlose Xbox-Demo könnt ihr euch hier herunterladen:
Um das zu feiern, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt:
Demo ist schon heruntergeladen. Schaue ich später mal rein. 🙂✌🏻
Die Demo hat mir schon mal gefallen, seit Digimon World 3 kein Digimon Game mehr richtig gespielt, mal schauen vielleicht hole ich es mir.
Werde ich mir heute Abend mal ansehen, freue mich auf rundenbasiertes Kämpfen.
Wird geladen und später ausprobiert. Bin sehr gespannt!
Bleib dabei, das Aussehen der MC sieht echt nicht gut aus..
Hoffentlich wird es Ingame noch weitere Kostüme geben..
Ansonsten hat Bandai ja schon Alternative am Start, in der Deluxe Edition gibt es Kostüm pack und die Edition kostet ja nur 99,99€. Noch mehr gibt’s in der Ultimate Edition, die nur 119,99€ kostet.
Sigh.. naja, erstmal Demo laden und schauen, ob mich das Spiel überhaupt anspricht.