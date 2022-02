Digimon Survive: Release-Termin durch Wechsel des Entwicklerteams in der Schwebe

Autor:, in / Digimon Survive

Der Release-Termin für Digimon Survive ist durch den Wechsel des Entwicklerteams weiterhin in der Schwebe.

Auf der Digimon Con 2022 hat Produzent Kazumasa Habu über Digimon Survive und die Verzögerungen gesprochen.

Das Spiel wurde 2018 angekündigt und sollte im darauffolgenden Jahr eigentlich erscheinen. Doch mehrere Verschiebungen führten dazu, dass es bis heute nicht auf den Markt kam.

Da sich die Fragen zu den Verschiebungen und dem Entwicklungsstand von Digimon Survive weiter häuften, beantwortete man jetzt einige der Fragen.

So entschuldigte man sich für den Mangel an Informationen und erklärte, dass die Verzögerung durch den Wechsel des Entwicklungsteams und die daraus resultierende Überarbeitung entstand.

„Als Reaktion auf die Aufforderung zur Abgabe von Erklärungen haben wir eine Reihe von Fragen zum Entwicklungsstand von Digimon Survive erhalten. Es tut uns sehr leid, dass wir euch warten ließen, obwohl ihr euch darauf gefreut habt. Wir entschuldigen uns nochmals dafür, dass wir keine neuen Informationen geliefert haben und/oder euch haben warten lassen. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Verzögerung.“ „Wie wir euch bereits informiert haben, mussten wir die Veröffentlichung aufgrund eines Wechsels im Entwicklerteam verschieben und arbeiten nun mit einem neuen Team am Spiel. Der Wechsel führte zu einer Menge Überarbeitungen am Spiel, was zu Verzögerungen führte. Dies hat zu einer großen Unsicherheit geführt, die uns daran gehindert hat, regelmäßige Updates zu veröffentlichen. Dank der Bemühungen des neuen Entwicklungsteams sind wir nun jedoch wieder auf dem richtigen Weg und kommen der Fertigstellung des Spiels immer näher.“

Man ist also mittlerweile wieder auf Kurs was die Entwicklung betrifft und ein Ende scheint in Sicht. Dennoch werde die Veröffentlichung bzw. die Bekanntgabe des Release-Termins zu Digimon Survive „noch etwas länger dauern“.