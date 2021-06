Digital Showcase 2021: 2K Games und Gearbox stellen neues Spiel vor

Auf der Eröffnungsshow des Summer Game Fest am 10. Juni werden 2K Games und Gearbox Software ein neues Spiel vorstellen. Erst vor kurzem gab es einen Leak, der darauf hindeutete, dass Gearbox dieses Jahr im Umfeld der E3 2021 Wonderlands enthüllen wird.

Und genau dieses Wonderlands wurde nun in der CSS-File einer Teaser-Website gefunden. Am 12. Juni wird Gearbox seine eigene Show veranstalten. Es ist also gut möglich, dass das Spiel auf dem Summer Game Fest enthüllt und in der eigenen Show genauer vorgestellt wird.

Bei Wonderlands oder Tiny Tina’s Wonderlands soll es sich um ein Spin-Off zu Borderlands handeln, in dem Tiny Tina, die titelgebende Hauptfigur des Spiels sein könnte. Große Überraschungen im Gameplay soll es nicht geben, da auch dieser Titel der bekannten Formel des Loot-Shooters folgen soll.

Eine Übersicht über die Events und Showcases der nächsten Wochen findet ihr auf unserer Digital Showcase 2021 Übersichtseite.