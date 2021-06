Digital Showcase 2021: Alle Details zur Netflix Geeked Week

Auf Netflix ist die Geeked Week bereits in vollem Gange und läuft noch bis zum 11. Juni. Fans können exklusive Einblicke auf neue Serien bekommen, neue Trailer, Interviews und noch viel mehr sehen. Alles, was ihr dazu wissen müsst findet ihr hier.

Geeked Week wird auf allen Social Media Plattformen von Netflix ausgestrahlt, finden könnt ihr es auf YouTube, Twitter, Twitch, Facebook und TikTok. Das Event läuft täglich von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr, Wiederholungen jeder Folge können um 03:00 Uhr angesehen werden. Das Event findet komplett digital statt und kann kostenlos angesehen werden.

Solltet ihr die neuste Folge und die Wiederholung verpasst haben ist das kein Problem. Netflix veröffentlicht jeden Tag eine Zusammenfassung jeder Folge, mit allen wichtigen News und Trailern, damit ihr nichts verpasst.

Wenn ihr die Folgen noch einmal komplett sehen wollt, könnt ihr diese auf dem offiziellen YouTube Kanal von Netflix finden.

Jeden Tag könnt ihr euch auf neue Ankündigungen zu euren Lieblingsserien freuen, exklusive Teaser und Trailer Premieren sehen, erste Einblicke in neue Serien erhalten, Interviews mit den Stars eurer Lieblingsserien sehen, einen Blick hinter die Kulissen bekommen und dazu noch viel mehr.

Jeder Geeked Tag hat ein anderes Motto, das auf verschiedenen Genres basiert: Filme, Comics, Fantasy, Anime, Animation und Gaming. Über 50 Netflix Projekte sind bei dem Event dabei, darunter Serien wie The Sandman, The Witcher, Lucifer, Cowboy Bebop, Cobra Kai, Vikings: Valhalla und viele andere.

Am Freitag soll dazu eine neue Ausgabe von The Witcher präsentiert werden:

Welcoming you back to the world of The Witcher with @NetflixGeeked 🐺⚔️

See you Friday. #GeekedWeek pic.twitter.com/sNfdoIOmLE

— The Witcher (@witchernetflix) June 8, 2021