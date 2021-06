Digital Showcase 2021: Assassin’s Creed und Riders Republic bei Ubisoft Forward

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass bei ihrer Ubisoft Forward Show im Rahmen der E3 die weiteren Veröffentlichungspläne von Assassin’s Creed Valhalla präsentiert werden.

Nachdem vor gar nicht allzu langer Zeit der erste große DLC „Zorn der Druiden“ veröffentlicht wurde (unseren Testbericht findet ihr hier), wird der nächste die „Belagerung von Paris“ zum Inhalt haben. Möglicherweise werden bei dem Event nähere Einzelheiten hierzu gezeigt.

Save the date! This Saturday, tune in to #UbiForward to see more of what's coming next in Assassin's Creed Valhalla. #AssassinsCreed 🔥✨

— Assassin's Creed (@assassinscreed) June 7, 2021