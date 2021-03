Digital Showcase 2021: Aufzeichnung zum Wired Direct Live-Stream

Den Wired Direct Live-Stream von Wired Productions gibt es hier in der Aufzeichnung. Gehostet wurde die Show von Julia Hardy, einer britischen Fernsehmoderatorin.

Zu den gezeigten Spielen zählten unter anderem Tin Hearts, Lumote, Martha is Dead, Tiny Troopers, Arcade Paradise und The Last Worker.

Außerdem gab es Informationen zum Update von The Falconeer und dem Deliver Us The Moon Next Gen Update. Zu den genannten Titeln gab es auch jeweils Interviews mit den Entwicklern, wo einige Fragen geklärt wurden.

Wenn ihr euch den Stream nachträglich noch einmal anschauen wollt, könnt ihr das im nachfolgenden Video machen.

Hier die Playlist:

Wired Presents : WIRED DIRECT!

0:00​ Countdown Begins

30:00​ Show Start

33:00​ Tin Hearts Trailer

36:00​ Tin Hearts Developer Interview

41:23​ Lumote Trailer

42:20​ Lumote Developer Interview

49:33​ Martha Is Dead

50:30​ Martha Is Dead Dev Interview

59:53​ The Falconeer Update

1:00:33​ Tomas Sala Interview

1:05:50​ Tiny Troopers

1:06:25​ Kevin Interview

1:12:10​ Deliver Us The Moon Next Gen Update

1:13:34​ Arcade Paradise

1:14:57​ Arcade Paradise Dre Interview

1:23:00​ The Last Worker