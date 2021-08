Digital Showcase 2021: Bethesda gibt QuakeCon 2021 Streaming-Programmplan bekannt

Autor:, in / Digital Showcase 2021

Bethesda gibt bekannt: „Nur noch eine Woche bis zur QuakeCon at Home, dem weltweiten Online-Event, bei dem Fans den Spaß und das Community-Feeling der QuakeCon von zu Hause aus genießen können! Wir feiern die QuakeCon mit Livestreams, die Updates zu bestehenden und kommenden Spielen, Turniere, Spendenaktionen, Hundewelpen (!!!), musikalische Darbietungen, Giveaways, Celebritys, Entwickler-Panels und vieles mehr auf den Bildschirm bringen.“

Der Spaß beginnt am 19. August um 20:00 Uhr MESZ mit einer kurzen Begrüßung, bevor Bethesda sofort danach in großartige Panels springen wird.

An Tag 1 werden eine Reihe von Panels mit Bethesda-Entwicklern stattfinden, die über neue und kommende Titel sprechen, aber auch auf zwei unserer größten Spiele zurückblicken werden – schließlich feiern Quake und The Elder Scrolls V: Skyrim in diesem Jahr runde Jubiläen.

An Tag 2 und 3 feiert Bethesda die Spiele und Aktivitäten, die die QuakeCon zur QuakeCon machen – und zwar mit einer bunten Vielfalt an unterhaltsamen Panels mit Charity-Aktionen, Leuten aus der Community, Gästen und vielen mehr.

Bethesda gibt zur Quakecon 2021 folgende Informationen bekannt:

Streaming-Zeitplanplan

Weitere Details und Beschreibungen zu den Panels gibt es auf quakecon.bethesda.net/schedule/.

Donnerstag, 19. August

Welcome to QuakeCon 2021 mit Pete Hines & Erin Losi: 20:00 Uhr MESZ

„Celebrating 25 Years of Quake“ (25 Jahre Quake) mit id Software und MachineGames: 20:05 Uhr MESZ – Kevin Cloud und Marty Stratton von id Software sprechen mit Jerk Gustafsson von MachineGames über den Einfluss und das Vermächtnis des originalen Quake, das in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feiert.

„Deep Dive into DEATHLOOP“ (DEATHLOOP unter der Lupe) mit Arkane Lyon: 20:30 Uhr MESZ – Arkane Lyon fesseln die Fans mit Einzelheiten zum kommenden konsolenexklusiven PlayStation 5-Titel DEATHLOOP und sprechen dabei vor allem auch über die Multiplayer-Komponente.

Fallout 76 – „Making Appalachia Your Own with Fallout Worlds“ (Mit Fallout Worlds zum eigenen Appalachia): 21:00 Uhr MESZ – Das Team von Fallout 76 wirft einen Blick auf die Entwicklung des Spiels und das anstehende „Fallout Worlds“-Update.

„Inside the Award-Winning The Elder Scrolls Online“ (Abtauchen in das preisgekrönte The Elder Scrolls Online) mit den ZeniMax Online Studios: 21:30 Uhr MESZ – Matt Firor und Rich Lambert lassen die Fans tief in ESO abtauchen, sprechen über die großartigen Erweiterungen des Spiels und verraten, was neue Spieler:innen von dem vielfach ausgezeichneten MMO erwarten dürfen.

„Reliving the Opening of Skyrim“ (Skyrim – Ein Wiedersehen in Himmelsrand) mit den Bethesda Game Studios: 22:00 Uhr MESZ – „Hey, Ihr da! Endlich seid Ihr wach.“ Wir feiern zusammen den 10. Geburtstag des Rollenspiels und erleben die ersten Schritte in Skyrim, während die Macher interne Geschichten zum Besten geben und sich an die Entwicklung des Titels zurückerinnern.

DOOM Eternal-Studio-Update mit Marty und Hugo: 22:30 Uhr MESZ – Marty Stratton und Hugo Martin von id Software bringen die Fans auf den neuesten Stand, was gerade alles rund um DOOM Eternal passiert.

ANZ – Fallout 76-End-Game-Guide: 05:00 Uhr MESZ (Folgetag)

ANZ – Fallout 76 – „Playing with UFC Middleweight Rob Whittaker“ (Spielen mit dem ehemaligen UFC-Mittelgewichts-Champion Rob Whittaker): 06:30 Uhr MESZ (Folgetag)

Freitag, 20. August

UK – Fallout 76 – UK-Stream Team Build-a-Thon: 15:30 Uhr MESZ

UK – „Let’s Talk Quake“ (Ein Plausch über Quake) mit Digital Foundry: 16:45 Uhr MESZ

„DEATHLOOP Meets its Makers“ (Die Stimmen von DEATHLOOP kommen zu Wort): 20:15 Uhr MESZ

„WeRateDog‘s Matt Nelson and Pete Hines Rate Dogs & More“ (Matt Nelson von WeRateDogs und Pete Hines bewerten Hunde & mehr): 21:30 Uhr MESZ

„Code Orange vs Quake Music Video Debut“ (Code Orange vs. Quake-Musikvideo-Premiere): 22:15 Uhr MESZ

Alienware – „Fundraising and Raising Heck“ (Spenden sammeln und die Hölle entfesseln) mit Anna Maree: 23:00 Uhr MESZ

The Elder Scrolls Online – „Dungeon Speed Run Competition“ (Verlies-Speedrun-Wettbewerb): 00:30 Uhr MESZ (Folgetag)

Exklusiver Auftritt von Trivium: 02:00 Uhr MESZ (Folgetag)

„Skyrim – 10th Anniversary Interactive Fun Run“ (Skyrim – Interaktiver Spendenlauf zum 10. Geburtstag) mit Gus Johnson: 03:00 Uhr MESZ (Folgetag)

ANZ – The Elder Scrolls Online – Mates of Oblivion-Dungeon-Runs: 06:30 Uhr MESZ (Folgetag)

ANZ – The Elder Scrolls Online – MissMollyMakes – „An Epic Banquet“ (Ein episches Bankett): 07:45 Uhr MESZ (Folgetag)

Samstag, 21. August

UK – DOOM Eternal – „Prayer vs. Slayer“: 15:30 Uhr MESZ

UK – ESO – „Through Flames of Ambition“ (Durch Flames of Ambition) mit dem UK-Stream-Team: 16:45 Uhr MESZ

DOOM Eternal – „BATTLEMODE Community Bonanza!“ (BATTLE-MODUS-Community-Glücksregen): 20:15 Uhr MESZ

Fallout 76 – „C.A.M.P. Love It or Nuke It“ (C.A.M.P. zelebrieren oder atomisieren): 21:30 Uhr MESZ

Quake World Championship Grand Finals: 22:45 Uhr MESZ

The Elder Scrolls Online – „Live Art Creation“ (Live-Kunstwerk): 00:30 Uhr MESZ (Folgetag)

Charity-Aktionen

Wir freuen uns, erneut die Spendentradition der QuakeCon auf globaler und lokaler Ebene fortzuführen. Zuschauer:innen können mit uns zusammen direkt über den QuakeCon-Stream an Organisationen spenden, darunter Asian Americans Advancing Justice (AAJC), NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Trevor Project und UNICEF.

Die QuakeCon hat auch neue und exklusive „Pugcubus“- und „Catloop“-T-Shirts im Angebot. Custom Ink teilt alle Erlöse aus dem Verkauf dieser T-Shirts mit unserem langjährigen Tieradoptionspartner aus Dallas, Dallas Pets Alive, sowie FOUR PAWS, einer international tätigen Tierwohlorganisation. Sie können die T-Shirts hier kaufen: customink.com/fundraising/quakecon

Kostenlose Ingame-Goodies!

QuakeCon-Slayer-Skin für DOOM Eternal – Vom 19. August bis 2. September können sich DOOM Eternal-Spieler ingame einen kostenlosen QuakeCon-Slayer-Skin, ein Spielersymbol und ein Abzeichen auf allen Plattformen sichern.

Fans, die ihre ESO- und Twitch-Konten über account.elderscrollsonline.com verlinkt haben und für eine Mindestzeitspanne von 15 Minuten einen der ESO-Streams gucken, erhalten einen Twitch-Drop mit einer Kronen-Ouroboroskiste und einem Glutflammenrudelwolf-Begleiter.

Wer sich während der QuakeCon bei Quake Champions anmeldet, erhält den exklusiven QuakeCon-2021-Gauntlet-Skin, ein Profilsymbol und ein Namensplakette. Das Angebot gibt bis zum 23. August.

QuakeCon-Angebote

Zur Feier der QuakeCon 2021 gibt es ab sofort satte Rabatte auf ausgewählte digitale Bethesda-Titel, darunter Fallout 76 (-67 %), DOOM Eternal Deluxe Edition (-75 %), Dishonored: Death of the Outsider – Deluxe Bundle (-85 %) und mehr.

Offizielles QuakeCon-Twitch-Team

Im Fokus der QuakeCon steht das gemeinsame Spielen mit Freunden im BYOC – und auch dieses Jahr soll es nicht anders sein. Wieder einmal kann die globale QuakeCon-Community über das offizielle QuakeCon-Twitch-Team zusammenkommen. Das Team wird die QuakeCon feiern, Spiele zocken und streamen, und beim Spendensammeln für die von der QuakeCon unterstützten Wohltätigkeitsorganisationen helfen. Einige der Spieler:innen werden wir auf der QuakeCon-Twitch-Team-Seite präsentieren.

QuakeCon-Giveaways von Partnern

Die fantastischen QuakeCon-Partner haben ein paar tolle Preise für Fans parat, die in unsere Streams reinschalten und mit uns auf Twitter unter @QuakeCon und @Bethesda interagieren. Unten sind nur ein paar der coolen Dinge, die es während des Events abzustauben gibt. Weitere Informationen dazu, wie man sie in die Finger bekommen kann, folgen.

Pecos Pete’s haben ihre traditionsreichen QuakeCon-Becher im Angebot.

Alienware verschenken in Anna Marees „Fundraising and Raising Heck“-Stream einen Curved-Monitor (360 Hz).

Razer-Gewinnpakete – Fans haben beim Zuschauen auf Twitch jeden Tag drei Gewinnchancen: Kompakte Razer-Huntsman-Gaming-Tastatur mit linear-optischen Switches Razer-Viper-Ultimate-Gaming-Maus mit Ladestation Kabelloses Razer-BlackShark-V2-Pro-Headset Razer-Gigantus-V2-Mausmatte Razer-Base-Station-V2-Chroma-Headset-Ständer mit USB-Hub Razer-Sneki-Sneki-Plüschtier