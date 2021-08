Digital Showcase 2021: Bethesda & Xbox: Ein Talk mit Aaron Greenberg und Pete Hines

Autor:, in / Digital Showcase 2021

Die Marketing-Legenden Pete Hines und Aaron Greenberg sind zu Gast und die beiden sprechen über Bethesda und Xbox – wie es ist eine Familie zu sein, was sich geändert hat und worauf wir uns in der Zukunft freuen dürfen. Außerdem: Wieso hat Aaron so eine große Fan-Shirt-Sammlung und wie kam es eigentlich zum Xbox-Kühlschrank?!