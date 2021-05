Digital Showcase 2021: Dragon Quest-Feier zum 35-jährigen Jubiläum

Dragon Quest ist erst wenige Tage im Xbox Game Pass enthalten und schon gibt es neue Gerüchte, um noch mehr Dragon Quest-Spiele im Abo. Doch damit nicht genug, denn auch die Zukunft wird neue Spiele aus der Dragon Quest mit sich bringen.

Welche Spiele das wohl sein werden, könnt ihr mit ein bisschen Glück am 27. Mai 2021 ab 5:30 Uhr selbst herausfinden.

„Der 27. Mai ist der Dragon Quest-Tag, und zur Feier des 35-jährigen Jubiläums der Serie präsentieren wir Ihnen in einer Sondersendung die neuesten Informationen darüber, was in der Welt von DRAGON QUEST passiert – und was noch kommen wird.“