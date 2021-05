Digital Showcase 2021: Dragon Quest-Stream startet um 5:30 Uhr

Autor:, in / Digital Showcase 2021

In wenigen Minuten startet Square Enix den offiziellen Stream zum 35. Jubiläum der japanischen Rollenspiel-Reihe Dragon Quest.

Die japanische Rollenspiel-Reihe Dragon Quest erwachte am 27. Mai 1986, also vor genau 35 Jahren zum Leben. Damals veröffentlichte die Firma Enix, welche durch die spätere Fusion mit Square zu Square Enix wurde, den ersten Ableger der bis heute erfolgreichen Rollenspiel-Saga für Nintendos Famicom.

Heute jährt sich dieses Ereignis zum 35. Mal. Um den Anlass gebührend zu feiern und in Szene zu setzen, startet Square Enix einen dreistündigen Livestream mit jeder Menge neuen Informationen dazu, was in der Welt von Dragon Quest vor sich geht.

Frühaufsteher können den Stream heute am 27. Mai von 05:30 Uhr bis 08:30 Uhr deutscher Zeit mitverfolgen: