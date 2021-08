Digital Showcase 2021: Entwickler Q&A zu The Elder Scrolls Online ab 17:00 Uhr

Autor:, in / Digital Showcase 2021

Ab 17:00 Uhr im Live-Stream: Entwickler Q&A: The Elder Scrolls Online mit Matt Firor und Rich Lambert.

Was hat sich im letzten Jahr in The Elder Scrolls Online getan und wie geht es weiter mit den Toren von Oblivion? ZOS Studio Director Matt Firor und ESO Creative Director Rich Lambert setzen die gamescom-Tradition fort und beantworten eure Fragen rund um das Spiel.