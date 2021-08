Digital Showcase 2021: Future Games Show mit über 40 Spielen angekündigt

Im Rahmen der Gamescom 2021 werden euch am 26. August um 22:00 Uhr deutscher Zeit Maggie Robertson und Aaron LaPlante, die ihr vielleicht schon als Lady Dimitrescu bzw. The Duke in Resident Evil Village gehört habt, zur Future Games Show begrüßen.

Versprochen wird euch ein vollgepacktes Programm mit mehr als 40 Spielen von Publishern wie Frontier Developments, Team17, Koch Media und Tripwire Interactive, inklusive neuer Trailer, Enthüllungen und Überraschungen, die euch über Twitch, YouTube, Facebook und Twitter präsentiert werden.

Robertson sagte über die Moderation: „Ich bin hocherfreut, die Future Games Show am 26. August zusammen mit meinem Resident Evil Village Co-Star Aaron LaPlante zu präsentieren! Es gibt einige unglaubliche Spiele, die in der Show vorgestellt werden, und ich kann es kaum erwarten, euch allen zu zeigen, was in diesem Jahr und darüber hinaus auf uns zukommt.“

LaPlante fügte hinzu: „Es ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, dass all die Spiele, die wir jetzt spielen, zumindest teilweise in den Schlafzimmern, Küchen und Heimbüros der Menschen entwickelt wurden, während wir uns auf die ’neue Normalität‘ zubewegen. Am 26. August werden Maggie und ich euch zeigen, was 2021 noch kommt und was ihr 2022 und danach erwarten könnt. Viel haben sie mir noch nicht verraten, aber von dem, was ich bisher gesehen habe, wird für jeden von euch etwas dabei sein.“