Digital Showcase 2021: Future Games Show mit über 40 Spielen startet um 22:00 Uhr

Am 26. August um 22:00 Uhr erfolgt der Startschuss für die Future Games Show 2021 in der euch über 40 Spiele präsentiert werden.

Im Rahmen der Gamescom 2021 werden euch am 26. August um 22:00 Uhr deutscher Zeit Maggie Robertson und Aaron LaPlante, die ihr vielleicht schon als Lady Dimitrescu bzw. The Duke in Resident Evil Village gehört habt, zur Future Games Show begrüßen.

Versprochen wird euch ein vollgepacktes Programm mit mehr als 40 Spielen von Publishern wie Frontier Developments, Team17, Koch Media und Tripwire Interactive, inklusive neuer Trailer, Enthüllungen und Überraschungen, die euch über Twitch, YouTube, Facebook und Twitter präsentiert werden.