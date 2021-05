Digital Showcase 2021: Guerrilla Collective Termine bekannt

Autor:, in / Digital Showcase 2021

In diesem Jahr findet auch wieder die Guerrilla Collective statt. Nun wurden die Termine für die Veranstelung bekannt gegeben.

Im Juni startet die zweite Guerrilla Collective-Show und findet an den ersten beiden Samstagen im Juni statt. Somit wird die erste Austragung am 5. Juni und die zweite am 12. Juni um jeweils 17:00 Uhr starten.