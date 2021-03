Der offizielle Twitter-Account von Twitch hatte mit einem Tweet die Freude auf das [email protected] mit einem Schlag um ein Vielfaches vergrößert, da bei der kleinen Werbegrafik auch das Spiel „Hades“ zu sehen war. Doch dabei handelte es sich um einen Fehler.

Wie nun offiziell von Microsoft bestätigt wurde, wird am 26. März 2021 Hades nicht beim [email protected] für Xbox enthüllt. Der Tweet von Twitch wurde danach umgehend wieder gelöscht. Dennoch sind nun einige Falschmeldungen in Umlauf, die besagen, dass Hades am 26. März 2021 beim [email protected] enthüllt wird und sogar im Xbox Game Pass landen soll. Dies wird nicht der Fall sein.

Super excited for this week's show! To set expectations correctly, please note that Hades will NOT be featured. Its inclusion in the artwork below was an error. Sorry for the confusion! https://t.co/FBFMCDUbx7

— [email protected]@Xbox (@triplizard) March 22, 2021