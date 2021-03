Im ID@Xbox Showcase erwarten euch heute ab 17:00 Uhr Titel von DrinkBox, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers und vielen weiteren Studios.

Macht euch bereit für über 25 exklusive Trailer- und Gameplay-Premieren zu heiß erwarteten Titeln wie STALKER 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One und anderen.

Das ID@Xbox Showcase könnt ihr euch hier live ab 17:00 Uhr anschauen.