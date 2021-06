Digital Showcase 2021: IGN Summer of Gaming 2021 Zeitplan und mehr

Autor:, in / Digital Showcase 2021

IGNs „Summer of Gaming 2021“ verspricht aufregende Spielankündigungen, Enthüllungen, Trailer und vieles mehr.

IGN wird auch in diesem Jahr den „Summer of Gaming“ feiern und verspricht nicht weniger als eine „Saison voller aufregender Spielankündigungen, Enthüllungen, Trailern und vielem mehr.“ Um euch ein „digitales Videospiel-Event wie nie zuvor bieten zu können“, werden dieses Jahr die E3 2021, das Summer Game Fest von Geoff Keighley und mehr in die eigenen Feierlichkeiten miteinbezogen.

Wann beginnt der Summer of Gaming 2021?

IGNs Summer of Gaming begann am 26. Mai um 16:00 Uhr deutscher Zeit mit dem Livestream des Monster Hunter Digital Events.

Wie seht ihr den Summer of Gaming 2021

Da die E3 2021 und das Summer Game Fest Teil des IGN Summer of Gaming sind, werdet ihr viele Streams direkt bei IGN verfolgen können.

Was erwartet euch beim Summer of Gaming 2021

IGN wird den vollständigen Zeitplan zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Folgendes wurde aber bereits für den Summer of Gaming bestätigt und angekündigt.

Guerilla Collective

Am 5. und 12. Juni könnt ihr euch um 19:00 Uhr die Streams des Guerilla Collective ansehen, die direkt auf der IGN-Homepage übertragen werden.

Geoff Keighleys Summer Game Fest startet live!

Das Summer Game Fest von Geoff Keighley erstreckt sich über einen Monat und beginnt am 10. Juni, um 20:00 Uhr mit einem digitalen Live-Showcase namens Kick Off Live!

Keighley verspricht „mehr als ein Dutzend Weltpremieren und Ankündigungen ausgewählter Publisher“ sowie ein Day of the Devs Indie-Showcase von iam8bit und Double Fine Productions.

Im Allgemeinen wird das Summer Game Fest Updates von über 30 Entwicklern und Publishern enthalten, darunter Activision, 2K, Annapurna Interactive, Blizzard Entertainment, Capcom, Epic Games, Square Enix, Warner Bros. Games und vielen mehr.

IGN Expo

IGN eröffnet am 11. Juni, um 22:00 Uhr die Feierlichkeiten des Summer of Gaming, mit einem digitalen Showcase namens IGN Expo.

Die Show soll viele exklusive Inhalte bieten, die ihr sonst nirgendwo finden werdet, einschließlich neuer Spielankündigungen und nie zuvor gesehenem Gameplay. IGN wird auch mit Geoff Keighley in seiner Show Kick Off Live! Zusammenarbeiten, sodass ihr bei IGN über Neuigkeiten aus beiden Shows informiert werdet.

E3 2021

IGN arbeitet auch mit der ESA zusammen, um euch die E3 2021 anbieten zu können, die am 12. Juni beginnt und bis zum 15. Juni andauert. Ähnlich wie IGNs Summer of Gaming und Geoff Keighleys Summer Game Fest wird auch die E3 2021 vollständig digital sein.

Viele Entwickler und Publisher haben ihre Teilnahme an der E3 2021 bereits bestätigt, darunter Ubisoft, Take-Two Interactive, Microsoft/Xbox, Sega, Capcom, Nintendo, Bandai Namco, Square Enix, Konami, Koch Media, Gearbox Entertainment, XSEED Games/Marvelous USA und mehr.