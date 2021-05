Digital Showcase 2021: Indie Expo Live 2021 zeigt über 300 Spiele

Autor:, in / Digital Showcase 2021

Ein weiterer Herausforderer nähert sich der aktuellen Parade der Live-Stream-Events für Videospiele in diesem Sommer. Indie Live Expo 2021 plant, über 300 kommende Indie-Spiele während seines Live-Streams am Samstag, 5. Juni zu zeigen. Die in Japan stattfindende Präsentation wird fünf Stunden lang laufen und Spiele von bekannten Publishern wie 505

Ein weiterer Herausforderer nähert sich der aktuellen Parade der Live-Stream-Events für Videospiele in diesem Sommer. Indie Live Expo 2021 plant, über 300 kommende Indie-Spiele während seines Live-Streams am Samstag, 5. Juni zu zeigen. Die in Japan stattfindende Präsentation wird fünf Stunden lang laufen und Spiele von bekannten Publishern wie 505 Games und Playism sowie aufstrebenden Entwicklern und Publishern zeigen. Der Stream wird auf den YouTube-, Twitch- und Twitter-Konten von Indie Live verfügbar sein, mit einer englischen Version des Streams.

Der Stream wird das neueste Spiel von Why So Serious, dem Publisher von Touhou Luna Nights, zeigen. Es wird auch spezielle Segmente von einer Reihe von Sponsoren wie Sony Interactive Entertainment, Koch Media und Arc System Works geben. Microsoft wird auch ein spezielles Segment hosten, das Indie-Spiele auf Xbox Game Pass hervorhebt.