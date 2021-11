Digital Showcase 2021: Livestream der Game Awards-Nominierungen am Dienstag

In einem Livestream am kommenden Dienstag gibt Geoff Keighley die Nominierungen der The Game Awards 2021 bekannt.

Geoff Keighley wird am 16. November 2021 im Livestream auf YouTube und Twitch die Anwärter der The Game Awards 2021 aus über 30 Kategorien bekannt geben.

Nach Aussagen von Geoff Keighley erwartet die Zuschauer am 9. Dezember während der The Game Awards 2021 das bisher größte Line-up an Spielen in der Geschichte des Events. Er sagt, dass zwischen 40 und 50 Titel auf die „ein oder andere Art“ zu sehen sein werden, ohne dass er dabei konkrete Namen nennen konnte oder wollte.