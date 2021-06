Digital Showcase 2021: PC Gaming Show für Sonntag bestätigt

Autor:, in / Digital Showcase 2021

Bei der PC Gaming Show werden Dying Light 2 Stay Human, Hello Neighbor 2, Humankind und viele weitere Spiele gezeigt.

Eine PC-Show? Einem Xbox-Spieler könnte eine „PC Gaming Show“ wenig spektakulär vorkommen, was das Ganze für euch dennoch interessant macht, sind die Spiele! Auf dem kürzlich angekündigten Streaming-Event werden einige Überraschungen und Gameplay-Videos gezeigt, die auch für Xbox in nächster Zeit erscheinen werden.

Neben dem für PC heiß erwarteten Zivilisation-Spiel „Humankind“, wird bei der Veranstaltung unter anderem Techland den Protagonisten Aiden aus Dying Light 2 Stay Human näher vorstellen, Chernobylite von All in! Games wird mit exklusivem Content demonstriert und neues Gameplay aus Hello Neighbor 2 des russischen Studios Dynamic Pixels ist ebenfalls dabei.

Diese und weitere Spiele werdet ihr bei der PC Gaming Show am 13.06.2021 um 23:30 Uhr deutscher Zeit zu sehen bekommen.

Hier gibt es einen kurzen Teaser zur Veranstaltung: