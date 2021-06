Digital Showcase 2021: Phil Spencer lädt zur Xbox FanFest Watch Party ein

Wer heute seine E-Mails überprüft hat, der wird womöglich eine Nachricht von Phil Spencer erhalten haben. Dabei lädt der Big Boss zur Xbox FanFest Watch Party ein.

Passend dazu wurde auch ein neues Video von Phil Spencer veröffentlicht:

Wie wir bereits mehrfach berichtet haben, ist eine Anmeldung zum Xbox FanFest 2021 bereits möglich. Eure Registrierung könnt ihr hier abschließen.

In der Nachricht heißt es: „Ziehen Sie Ihre Xbox Gear an und schließen Sie sich dem Team Xbox und Fans aus aller Welt bei diesem besonderen digitalen FanFest an. Es ist an der Zeit zu feiern und den Xbox & Bethesda Games Showcase gemeinsam zu sehen. Das Event beginnt um 9 Uhr PT mit speziellem Zugang zu exklusiven Inhalten, einem Q&A-Livestream und besonderen Gastauftritten.“