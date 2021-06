Digital Showcase 2021: Playdate Stream zum Handheld startet um 18:00 Uhr

Autor:, in / Digital Showcase 2021

Playdate ist ein brandneues Handheld-Videospielsystem von Panic. In einem Stream wird euch das Gerät vorgestellt, das noch in diesem Jahr in den Verkauf gehen soll.

Im allerersten Video-Update gibt es Details zu Season One, zukünftigen Spielen, einige Überraschungen und Informationen zu zukünftigen Vorbestellungen. Der Stream soll um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten: