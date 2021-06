Digital Showcase 2021: The Division-Serie nicht auf der E3 2021

Ubisoft Forward ist Teil der diesjährigen E3 und findet am 12. Juni um 21:00 Uhr statt. Die Pre-Show startet bereits um 20.00 Uhr. Erwarten könnt ihr unter anderem Informationen und Updates zu For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla und Watch Dogs: Legion, sowie der Weltpremiere von Rainbow Six Extraction, das bisher unter dem Namen Rainbow Six Quarantine bekannt war.

The Division 2 wird neben dem Remake von Prince of Persia: The Sands of Time ein weiteres Spiel von Ubisoft sein, welches nicht auf der E3 2021 zu sehen sein wird. So bestätigten die Entwickler, dass das Team hart an dem Spiel arbeitet und die geplanten Inhalte für Ende des Jahres auf Kurs seien, man aber nicht an der E3 2021 teilnehmen werde.

Tom Clancy’s The Division Heartland, ein neues Free-to-Play-Spiel, das im The Division-Universum spielt, soll weiteren Tests unterzogen werden und ist auch nicht auf der E3 vertreten.