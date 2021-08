Digital Showcase 2021: The Indie Houses Direct angekündigt

Autor:, in / Digital Showcase 2021

Die The Indie Houses Direct Show findet am 31. August 2021.

The Indie Houses, ein Kollektiv aus sieben Indie-Labels, kündigt die erste The Indie Houses Direct Show für den 31. August um 19 Uhr an.

Die Direct Show am 31. August wird das digitale The Indie House Festival bis einschließlich 7. September mit zahlreichen Neuankündigungen und mehr eröffnen. Interessierte Spieler*innen können die einstündige Liveshow auf Twitch, YouTube und Steam erleben und sich in einem speziellen Steam Sale auf über 100 reduzierte Indie-Spiele der abwechslungsreichen Indie Houses Portfolios freuen. Zusätzlich können auf Steam Live-Übertragungen der einzelnen Entwickler verfolgt und über 40 Demos gespielt werden.

The Indie Houses wurde von Akupara Games (Grime), Fellow Traveller (Paradise Killer), Neon Doctrine (Vigil), Raw Fury (Sable), Those Awesome Guys (Move or Die), Toge Productions (Coffee Talk) und Whitethorn Games (Calico) gegründet, mit dem Ziel gemeinsam unabhängige Entwicklerstudios dabei zu unterstützen, ihre Visionen kreieren zu können.

Unter anderem können sich die Zuschauer*innen auf folgende Highlights freuen:

Akupara Games:

Neuankündigung

Release eines Titels während der Liveshow

Fellow Traveller:

Neuankündigung in Zusammenarbeit mit Silverstring Media

Updates für Suzerain und No Longer Home

Ankündigung einer neuen Partnerschaft

Neon Doctrine:

Ankündigung des Spiels Devilated

Release Termin für Legend of Tianding

Raw Fury:

Enthüllung der kommenden Kingdom: Two Crowns Erweiterung

Erweiterung Update zu Townscaper

Toge Productions:

Neuankündigung

Ankündigung eines mysteriösen Sequels

Whitethorn Games:

Trailer und Demos zu kommenden Spielen

Neuigkeiten zu Teacup

Release Termin für Lake

Die The Indie Houses Direct Show am 31. August gibt einen Ausblick auf die Zukunft der The Indie Houses und wie unabhängigen Entwicklerstudios dabei geholfen wird sich gegenseitig zu fördern und gemeinsam die Fangemeinde zu erreichen.

Livestream auf Twitch: https://www.twitch.tv/theindiehouses