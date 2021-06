Digital Showcase 2021: Windows Event von Microsoft offiziell angekündigt

Autor:, in / Digital Showcase 2021

Der Chief Product Officer von Microsoft, Panos Panay, hat auf Twitter zu einem Microsoft Event am 24. Juni 2021 eingeladen.

Auf der verlinkten Seite auf Microsoft.com steht dazu: „Nehmt teil, um zu sehen, was für Windows als Nächstes ansteht.“

In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Gerüchte darüber, dass Microsoft die neue Version ihres Betriebssystems in Form von Windows 11 ankündigen wird. Wie es scheint, wird bei diesem Event nun die Katze aus dem Sack gelassen und ihr erfahrt endlich mehr darüber. Angeblich soll die neue Windows-Version eine Auto HDR-Funktion beinhalten, was vermutlich dem der Xbox Series X/S ähneln wird, und vieles mehr beinhalten.

Interessierte schalten am 24.06.2021 um 11 Uhr Ortszeit (17:00 Uhr unserer Zeit) den Stream an.