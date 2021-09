Digital Showcase 2021: Xbox kehrt zur Tokyo Game Show 2021 zurück

Autor:, in / Digital Showcase 2021

Die Tokyo Game Show ist nach wie vor eine der weltweit größten Veranstaltungen zum Thema Videospiele und -kultur und bringt Fans aus aller Welt zusammen, um die neuesten und besten Spiele zu erleben.

In diesem Jahr feiert die größte Spielveranstaltung Asiens ihr 25-jähriges Bestehen, wobei die Messe erneut ein virtuelles Format annimmt. Das Thema der Tokyo Game Show 2021 zielt darauf ab, die Macht des Spielens zu betonen, um die Distanz zwischen den Menschen zu überwinden, und trägt den inspirierenden Slogan der Veranstaltung „We’ll always have games“ mit sich.