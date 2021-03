Digital Showcase 2021: Zusammenfassung zum Square Enix Presents-Event

Square Enix hat mit „Square Enix Presents“ eine neue Plattform zur Veröffentlichung und Ankündigung von neuen Spielen und Updates geschaffen. Gleich die erste Episode des Formats hatte es in sich und enthielt jede Menge Enthüllungen und Trailer zu heiß erwarteten Spielen:

Neue Details zu Outriders

Nachdem bereits die Outriders-Demo interessierten Spielern die Möglichkeit gegeben hatte, sich selbst von den Qualitäten des Shooters zu überzeugen, wurden zwei weitere Trailer veröffentlicht, die einen Vorgeschmack darauf bieten, was Fans ab dem 1. April, dem Tag der Veröffentlichung, erwartet.

Outriders wird direkt zum Start im Xbox Game Pass enthalten sein. Zudem ist es möglich, den Charakterfortschritt aus der Demo in die Vollversion zu übernehmen.

25. Jubiläum von Tomb Raider

Zur Feier des 25-jährigen Bestehens kündigten Square Enix und Crystal Dynamics eine Reihe bestehend aus Interviews, Community Aktivitäten, Playthroughs und mehr an, welche die Hintergründe des Franchise beleuchten.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – 49,99 € – 19,99 € – 51,1 GB – Rabatt mit Xbox LIVE Gold

Passend dazu wurde die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogie angekündigt, welche Laras Weg von einer unerfahrenen Abenteurerin hin zu einer erfahrenen und selbstbewussten Forscherin begleitet.

Roadmap zu Marvel’s Avengers

Neben dem Start von Operation Hawkeye sowie der Next-Gen-Optimierung des Helden-Titels wurden erste Details zur Roadmap und den geplanten neuen Inhalten von Marvel’s Avengers veröffentlicht.

Der Reveal-Trailer zu Black Panther – War for Wakanda verschaffte zudem einen ersten Einblick darauf, was Fans von der Erweiterung samt ihren Inhalten rund um den beliebten Superhelden Black Panther erwarten dürfen.

Balan Wonderworld

Der neue Trailer zu Balan Wonderworld demonstriert den Koop-Multiplayer des skurrilen Abenteuers, in welchem Spieler gemeinsam daran arbeiten, die beste Kombination aus Kostümen und Fähigkeiten zu finden, um gegen Feinde bestehen zu können.

Balan Wonderworld – Spielübersicht

Ankündigung von Live is Strange: True Colors

Der neueste Ableger der gefeierten Life is Strange-Reihe handelt von Alex Chen, einer jungen asiatisch-amerikanischen Frau, die versucht sich im Leben zurechtzufinden und gleichzeitig ihre übernatürlichen Fähigkeiten zu verstehen. Diese ermöglichen es ihr, Emotionen ihrer Mitmenschen zu absorbieren und zu manipulieren.

Live is Strange: True Colors erscheint als komplettes Spiel und wird nicht wie andere Ableger der Serie im Episodenformat veröffentlicht.

Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm neu aufgelegt werden und als Life is Strange Remastered Collection erscheinen, welche auch Teil der Life is Strange: True Colors Ultimate Edition sein wird.